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Protagonista na China, Nikão segue com ótimos números no futebol local

O jogador tem sido fundamental para o Guangdong GZ-Power

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 21:54
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Nikão em ação pelo Guangdong GZ-Power
Nikão em ação pelo Guangdong GZ-Power (Foto: Reprodução/Guangdong GZ-Power)

O meio-campista brasileiro Nikão iniciou sua segunda temporada no futebol chinês da melhor maneira possível. Protagonista do Guangdong GZ-Power, líder da China League One, o jogador já soma cinco gols e uma assistência em 13 jogos na competição. Em conversa, o ex-Atlético-PR falou sobre o bom início da equipe e os objetivos para a temporada.

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    • – Fechamos a última temporada no mais alto nível e temos conseguido manter. Ainda temos alguns ajustes a serem realizados, o que é natural em um começo de temporada, mas estamos caminhando bem no nosso objetivo, que é levar a equipe para a elite do futebol chinês – afirmou.

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    Assim como na temporada passada – em que participou de 21 gols, com 10 tentos marcados e 11 assistências em 31 jogos –, Nikão tem mostrado regularidade e mantido os bons números. No bate-papo, o jogador celebrou sua constância e a evolução no futebol asiático.

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    – Fico muito feliz de conseguir me manter no mais alto nível. Venho de uma grande temporada e a sensação é que, cada vez mais adaptado, consigo performar ainda melhor dentro de campo. Mas vou sempre em busca de mais – disse.

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    • Nikão em ação pelo Guangdong GZ-Power
    Nikão em ação pelo Guangdong GZ-Power (Foto: Reprodução/Guangdong GZ-Power)

    Trajetória de Nikão no Brasil

    Antes de se destacar no futebol chinês, Nikão construiu uma carreira sólida no futebol brasileiro. Revelado pelo São Caetano, passou por clubes como Ceará, Red Bull Brasil, América-MG e CRB, mas foi no Atlético-PR que viveu seu melhor momento no país. Pelo Furacão, o meia disputou mais de 200 partidas e conquistou a Copa Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil de 2019 e a Levain Cup de 2019, além do Campeonato Paranaense.

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    Agora na China, Nikão segue em busca do acesso do Guangdong GZ-Power à elite do futebol chinês. O clube é o líder da China League One, e o brasileiro é uma das peças mais importantes do time.

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