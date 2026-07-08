Jogador deixa o Real Madrid e reforça rival da La Liga; veja detalhes
Fran García assinou com o Real Betis até 2030
Sem espaço no elenco após a reformulação do setor defensivo, Fran García foi anunciado nesta quarta-feira (8) como novo reforço do Real Betis. O lateral-esquerdo assinou contrato até junho de 2030 e seguirá a carreira em um dos rivais dos merengues na La Liga, em negociação que também garante ao clube madrilenho participação em uma futura venda do jogador.
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O acordo prevê o pagamento de cerca de quatro milhões de euros ao Real Madrid, além da manutenção de 50% dos direitos econômicos de Fran García. Dessa forma, caso o Betis negocie o defensor futuramente, metade do valor da transferência será destinada ao clube da capital espanhola.
A transferência acontece em um momento de reformulação no elenco comandado por José Mourinho. Com a chegada de Marc Cucurella e a permanência de Álvaro Carreras e Ferland Mendy, Fran García perdeu espaço na disputa por uma vaga na lateral esquerda. Como seu contrato terminaria em 2027, a diretoria optou por negociar o jogador nesta janela para evitar uma desvalorização e, ao mesmo tempo, gerar receita.
🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 pic.twitter.com/wQpd8Bc7NB— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 8, 2026
Real Betis aproveita oportunidade no mercado
A contratação de Fran García era tratada como prioridade pelo Betis para fortalecer o lado esquerdo da defesa antes da disputa da próxima temporada. Classificado para a Champions League, o clube buscava um jogador experiente na La Liga e viu no lateral formado nas categorias de base do Real Madrid uma oportunidade de mercado.
O defensor desembarcou em Sevilha, realizou exames médicos e assinou contrato antes de seguir para a Alemanha, onde o elenco comandado por Manuel Pellegrini inicia a pré-temporada. Fran García torna-se a segunda contratação do Betis nesta janela, dando sequência ao planejamento da equipe para a temporada 2026/27.
Revelado em La Fábrica, o lateral estreou pela equipe principal do Real Madrid em 2018, mas ganhou sequência apenas após passagem pelo Rayo Vallecano. Entre 2020 e 2023, disputou 122 partidas pelo clube madrilenho, desempenho que motivou o Real a exercer a recompra e trazê-lo de volta ao Santiago Bernabéu.
Na segunda passagem pelos merengues, Fran García participou de 109 jogos oficiais, marcou três gols e integrou o elenco nas últimas temporadas. Apesar disso, a concorrência na posição aumentou consideravelmente nos últimos meses, tornando sua saída um dos movimentos esperados pelo clube durante a janela.
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