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Real Madrid acelera acordo e encaminha renovação de Tchouaméni

Jogador virou alvo do Manchester United nos últimos dias

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 20:41
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Com golaço de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Alavés por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Com golaço de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Alavés por La Liga, na última partida da equipe Merengue (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O Real Madrid encaminhou a renovação contratual de Tchouaméni e deve ampliar o vínculo do volante francês até junho de 2031. Segundo informações do "Diario AS" e da "RMC Sport", as negociações avançaram nas últimas horas e um acordo é considerado iminente, encerrando um período em que o futuro do jogador foi colocado em dúvida por especulações de mercado e até por questões internas no clube.

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    A possível extensão do contrato representa uma mudança importante no cenário envolvendo o meio-campista. Nos últimos meses, Tchouaméni viu seu nome ser ligado a uma eventual saída do Santiago Bernabéu após uma temporada turbulenta do Real Madrid. Além do interesse de gigantes da Europa, como o Manchester United, o francês também passou a ser alvo de rumores depois do desentendimento com Federico Valverde, episódio que alimentou dúvidas sobre sua permanência no elenco merengue.

    Apesar das especulações, a diretoria do Real Madrid nunca deixou de considerar o volante uma peça importante para o futuro da equipe. O entendimento interno era de que a situação vivida ao longo da última temporada não alterava a confiança depositada no jogador, que se consolidou como um dos atletas mais versáteis do elenco ao atuar tanto como primeiro volante quanto improvisado na zaga em diferentes momentos.

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    Valverde e Tchouaméni pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)
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    • Tchouaméni era alvo do Manchester United

    Há poucos dias, o nome de Tchouaméni voltou ao centro do mercado de transferências após o Diario AS revelar que o Manchester United preparava uma investida para contratar o francês. Em busca de um substituto para Casemiro, negociado com o Inter Miami, o clube inglês enxergava o camisa 14 como prioridade para reformular o meio-campo.

    A negociação, porém, já era considerada complicada. O Real Madrid havia estabelecido que só abriria conversas por propostas superiores a 100 milhões de euros, política adotada para proteger os principais jogadores do elenco. A estratégia ganhou força depois que o clube passou a valorizar ainda mais seus atletas considerados essenciais para o projeto esportivo.

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    Nos bastidores, o setor de meio-campo chegou a ser tratado como uma das áreas que poderiam sofrer mudanças nesta janela. Informações da "ESPN" apontaram que Camavinga era o jogador visto com mais chances de ser negociado caso surgisse uma oferta considerada interessante. Já Tchouaméni, embora também despertasse interesse da Premier League, ocupava uma situação diferente por ser o único volante de origem do elenco e uma peça considerada difícil de substituir.

    A iminente renovação praticamente coloca um ponto final nessas discussões. Segundo o Diario AS, a extensão do vínculo é tratada como uma decisão estratégica da diretoria e não tem relação direta com a chegada de José Mourinho ao comando técnico. O clube entende que Tchouaméni faz parte da espinha dorsal da equipe para os próximos anos e pretende blindar o francês diante do assédio do mercado europeu.

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