Fora da Copa do Mundo, Jesus marca e Arsenal vence em jogo de título da Premier League
O campeão inglês volta a campo na final da Champions League contra o PSG
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal venceu o Crystal Palace por 2 a 1 em duelo válido pela última rodada da Premier League. O duelo que ocorreu neste domingo (24), no Selhurst Park, marcou o último compromisso dos Gunners antes da final da Champions League contra o PSG no próximo sábado (30). Os gols da partida foram de Gabriel Jesus e Madueke para o Arsenal, e Mateta para o Palace.
Relacionadas
- Todos Esportes
Atacante do Real Madrid se emociona em despedida de Carvajal; veja vídeo
Todos Esportes23/05/2026
- Corinthians
Ex-Corinthians, atacante é campeão na Turquia e entra na mira de gigante europeu
Corinthians23/05/2026
- Copa do Mundo
Após tensões, Irã transfere centro de treinamento na Copa do Mundo
Copa do Mundo23/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
No primeiro tempo, a partida já começou agitada para os campeões ingleses; Gabriel Jesus teve a primeira grande oportunidade do duelo, mas acabou finalizando na trave. No rebote, Madueke ainda tentou, chutou em cima do goleiro. Minutos depois, o brasileiro protagonizou mais um lance de perigo, perdendo uma grande chance. Após um lindo passe de Madueke, o camisa nove do Arsenal saiu cara a cara e chutou em cima do goleiro Henderson. A resposta do time da casa veio com Muñoz, que, após um cruzamento de Cardines, cabeceou no canto e obrigou Kepa a fazer uma bela defesa para evitar o gol do Crystal Palace. Na reta final da primeira etapa, Gabriel Jesus apareceu novamente, mas dessa vez não desperdiçou a oportunidade. De brasileiro para brasileiro, Martinelli achou o companheiro na entrada da área, e o camisa nove chutou no canto, sem chances para Henderson.
No segundo tempo, os finalistas da Champions seguiram no mesmo ritmo acelerado e aumentaram a vantagem com apenas dois minutos. Madueke aproveitou a oportunidade após um escanteio, pegando de primeira e acertando um belo chute. Mais uma vez o Arsenal colocando em prática seu alto domínio em jogadas de bola parada. Aos 17 minutos da etapa final, Mikel Merino entrou no lugar de Dowman. A entrada do espanhol marcou seu retorno aos gramados após ficar quatro meses afastado por uma lesão. Com o resultado confortável, o Arsenal diminuiu o ritmo e passou a maior parte do segundo tempo na manutenção do resultado, sem grandes oportunidades geradas para ambos os lados. Já no apagar das luzes, o Palace acordou para o jogo, e, com Mateta, jogador convocado pela França, o time da casa tirou o seu zero do placar. E, para dar emoção no final da partida, o Crystal Palace ainda conseguiu empatar o confronto, mas Yéremy Pino estava impedido no lance.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Em uma bola parada, grande arma do Arsenal na temporada, os Gunners ampliaram o placar com Madueke. O gol saiu logo no início da segunda etapa, e ditou o ritmo do restante da partida, pois o Arsenal passou a controlar o duelo com mais calma, somente fazendo a manutenção do resultado sem se expor muito. O gol do camisa 20 saiu de um grande recurso do time: o escanteio. Após cruzamento de Martinelli, Havertz escorou para a entrada da área, e o inglês chegou batendo de primeira, marcando o segundo gol do confronto.
Deu aula 🏅
O brasileiro Gabriel Martinelli ganhou grande destaque no confronto contra o Crystal Palace; o atacante do Arsenal participou diretamente dos dois gols do time na partida. Na primeira etapa, o camisa 11 deu uma assistência para Gabriel Jesus abrir o placar, e, na segunda etapa, o jogador bateu o escanteio que resultou no gol de Madueke, que deu a vitória aos Gunners.
Ficou abaixo 📉
O atacante do time da casa, o norueguês Larsen, não fez uma boa partida contra o Arsenal, com uma atuação apagada. O jogador não teve grandes oportunidades, e ainda terminou o jogo na sombra do seu rival de posição Mateta, que entrou no seu lugar e precisou de apenas 12 minutos para deixar sua marca.
✅ Ficha técnica
Crystal Palace 🆚 Arsenal
Premier League – 38ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING).
🥅 Gols: G. Jesus, 42'/1°T (0-1), Madueke, 2'/2°T (0-2) - Mateta, 44' /2°T (2-1)
🟨 Cartões amarelos: G. Jesus
🟥 Cartões vermelhos:
🦅 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Riad, Clyne e Lerma; Muñoz (Mitchell), Kamada (Wharton) (Guessand), Hughes e Cardines; Ismaïla Sarr (Y.Pino), Devenny e Larsen (Mateta).
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kepa; Mosquera, Hincapié, Norgaard (Havertz) e Calafiori (G. Magalhães); Lewis-Skelly, Zubimendi e Dowman (Merino); Madueke, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus (Eze).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias