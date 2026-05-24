Um dos anfitriões, os Estados Unidos, de forma extraoficial, teve sua convocação antecipada pelo jornal britânico The Guardian. Por meio dos correspondentes do veículo, a suposta lista oficial foi divulgada e confirmada por outros portais de bastante credibilidade, como o The Athletic. A convocação oficial do técnico Mauricio Pochettino, porém, só deve ser divulgada na próxima terça-feira (26).

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Confira a lista vazada dos convocados dos Estados Unidos para a Copa do Mundo

Goleiros

Chris Brady (Chigado Fire)

Matt Freese (New York City)

Matt Turner (New England Revolution)

Defensores

Max Arfsten (Columbos Crew)

Sergiño Dest (PSV)

Alex Freeman (Villarreal)

Mark McKenzie (Toulouse)

Tim Ream (Charlotte FC)

Chris Richards (Crystal Palace)

Antonee Robinson (Fulham)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Auston Trusty (Celcic)

Meio-campistas

Tyler Adams (Bournemouth)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Weston McKennie (Juventus)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Brende Aaronson (Leeds United)

Christian Pulisic (Milan)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Tim Weah (Olympique de Marselha)

Alejandro Zendejas (América do México)

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Atacantes

Folarin Balogun (Monaco)

Ricardo Pepi (PSV)

Haji Wright (Coventry City)

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Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/U.S.Soccer)

A novidade entre os nomes norte-americanos é o meia-atacante Alejandro Zendejas, do América do México. Outros nomes relevantes da nova última geração também estão presentes, como Pulisic, McKennie e Balogun.

Entre as ausências da lista, a principal é Johnny Cardoso, ex-Internacional e hoje no Atlético de Madrid, da Espanha. O corte se deu devido a uma lesão de entorse, em grau três, do tornozelo direito do jogador brasileiro naturalizado americano. Além de Johnny, os meias Tanner Tessmann, do Lyon, e Aidan Morris, do Middlesbrough, foram faltas sentidas entre os estadunidenses.

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Os Estados Unidos estão no grupo D e estreiam na Copa do Mundo no dia 12 de junho, contra o Paraguai, em Los Angeles. Na sequência, enfrentam a Austrália (19 de junho), em Seattle, e encerram a fase de grupos contra a Turquia (25 de junho), também em Los Angeles.

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