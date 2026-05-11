Presente em oito das últimas nove edições de Copa do Mundo, os Estados Unidos ainda buscam uma identidade nesse período pré-Copa. Integrante do grupo D, ao lado de Paraguai, Austrália e Turquia, os norte-americanos tentarão uma classificação para alcançar uma vaga no mata-mata, que vem sendo costume nas últimas edições em que participou.

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🌍 Cenário: como os Estados Unidos chegam à Copa?

Um dos anfitriões, os Estados Unidos chegam para essa Copa do Mundo após um ciclo sem uma 'cara' definida em um ciclo sem continuidade. Como foram um dos escolhidos para sediar a competição, não passou pelas Eliminatórias e vai disputar o seu 12º Mundial. A equipe vem de uma Data FIFA ruim, sofreu uma goleada de 5 a 2 para a Bélgica e outra derrota de 2 a 0, para Portugal. Mas antes disso, os norte-americanos estavam invictos há cinco partidas, incluindo uma grande goleada sobre o Uruguai, por 5 a 1.



Pulisic, pela seleção dos EUA (Foto: AFP)

📈 Melhor campanha em Copas

A melhor campanha dos Estados Unidos em Copas do Mundo foi logo na primeira edição do torneio, no Uruguai, em 1930. Os americanos terminaram em primeiro de um grupo que compôs Bélgica e Paraguai, vencendo ambos por 3 a 0. No mata-mata, chegou às semifinais, sendo superados pela Argentina com uma sonora goleada de 6 a 1.

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✨ Fato curioso: 'O milagre de Belo Horizonte'

Em 1950, no Brasil, os Estados Unidos protagonizaram uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo. Na fase de grupos, enfrentou a Inglaterra, em Belo Horizonte, e venceu por 1 a 0. Na ocasião, a seleção inglesa era considerada uma das grandes favoritas do torneio, enquanto os Estados Unidos eram compostos, em grande parte, por atletas semi-profissionais. O gol heróico foi marcado por Joe Gaetjens.



⚡ O cara do time: Pulisic

Reconhecido como a grande esperança técnica da equipe e jogador de maior capacidade para decidir jogos, Christian Pulisic, meia do Milan, é o principal nome da geração norte-americana. Apesar disso, Pulisic não vem de uma grande temporada e já é questionado sobre a sua indiscutível titularidade e viverá uma Copa do Mundo sob bastante pressão.

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Pulisic, pela seleção dos EUA (Foto: AFP)

👁️ Fique de olho: Folarin Balogun

Atacante de 24 anos do Monaco, da França, Balogun é destaque da equipe na Ligue 1 e vem de uma temporada europeia em que marcou 22 gols e deu quatro assistências em 49 partidas. É um jogador de bastante velocidade para atacar os espaços nas costas das defesas adversárias e pode ser uma grande arma em jogadas de transição ofensiva rápidas, explorando os contra-ataques.

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👨‍🏫 Quem é o treinador dos Estados Unidos?

O comandante dos Estados Unidos é Mauricio Pochettino, renomado treinador com passagens em gigantes europeus, como Chelsea, PSG, Tottenham, Southampton e Espanyol. Porém, apesar de estar na Seleção desde 2024, o trabalho de Pochettino ainda é uma incógnita. Seja por falta de jogadores disponíveis ou mesmo de uma carência de convicção tática.

📋 Time base (3-4-2-1)

Freese; Freeman, Richards, Trusty; Dest, McKennie Adams e Robinson; Tillman e Pulisic; e Balogun

🗓️ Agenda dos Estados Unidos na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

EUA x Paraguai

⚽ Fase de grupos (Grupo D)

📅 12 de junho, sexta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA

EUA x Austrália

⚽ Fase de grupos (Grupo D)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field Stadium, Seattle, Washington, EUA

Turquia x EUA

⚽ Fase de grupos (Grupo D)

📅 25 de junho, quinta-feira, às 23h (de Brasília)

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA

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