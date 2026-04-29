'Haaland brasileiro' entra na mira do City

O futebol brasileiro acaba de revelar mais um nome que promete agitar o mercado internacional nos próximos anos. Trata-se de Dell, carinhosamente apelidado de "Haaland do Sertão". Com apenas 17 anos, o atacante natural de Estância (SE) está superando todas as expectativas no Bahia e já se tornou uma peça estratégica dentro do ecossistema do City Football Group (CFG).

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Dell no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Destaque da última Copa do Mundo Sub-17, Dell não demorou a ganhar espaço no time profissional do Esquadrão. No início de 2026, a diretoria tricolor decidiu promover o jovem, entendendo que o nível das categorias de base já havia ficado pequeno para o seu talento. Ao lado de Ruan Pablo e Kauê Furquim, ele compõe a "trindade" de maiores promessas da Academia do clube.

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A transição para o profissional foi feita com cautela, mas os resultados foram imediatos. Sob a batuta de Rogério Ceni, que o acolheu com um papel de mentor, Dell estreou no Campeonato Baiano com números impressionantes: quatro gols em nove jogos, desempenho que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da competição.

Ceni não poupou elogios ao jovem talento:

— Ele tem apenas 17 anos, mas é um garoto que está se esforçando muito. É um jogador que demonstra ter a intensidade física necessária para jogar. Um jogador ágil. E se outro atacante chegar, ele continuará jogando porque está merecendo — afirmou o técnico.

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O faro de gol e a resistência física (apesar dos 1,77m de altura) colocaram Dell em uma vitrine global. Recentemente, ele foi incluído na prestigiosa lista Next Generation 2025, do jornal britânico The Guardian, que aponta os jovens mais promissores do mundo — honraria já recebida por nomes como Endrick e Estêvão.

Com o sucesso meteórico, o City Football Group já planeja os próximos passos do atacante. De acordo com informações do jornal AS, a ideia é transferi-lo para a Europa já no próximo verão para ganhar experiência internacional.

O plano de carreira desenhado pelo CFG prevê uma passagem intermediária antes de um possível salto para o Manchester City. As opções na mesa incluem o Girona (Espanha), o Troyes (França), caso o clube retorne à elite, ou o Lommel SK (Bélgica).

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