Raya exalta clima da Espanha para a Copa do Mundo e evita falar em favoritismo Goleiro briga por posição com Unai Simón

A Espanha estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), contra Cabo Verde, e o clima positivo já toma conta do elenco. Em entrevista coletiva, o goleiro Raya projetou o primeiro jogo da Fúria no Mundial e foi mais um a falar do tópico "favoritismo".

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— O grupo está incrivelmente feliz e ansioso para começar. Vamos dar tudo de nós e tentar vencer a primeira partida, o que é muito importante — iniciou Raya, do Arsenal.

Nos últimos dias, foi levantado o debate com jogadores do grupo convocado e com o técnico Luis de la Fuente quanto ao favoritismo da Espanha na Copa do Mundo. David Raya destacou o retrospecto recente da equipe, campeã continental e invicta há 30 jogos.

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— Sabemos que somos os campeões europeus, mas também sabemos que há muitas equipes muito boas. O que temos que fazer é encarar um jogo de cada vez e nos concentrar no que podemos controlar. Veremos até onde podemos chegar — destacou.

Raya é um dos goleiros da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/ Getty Images/Via AFP)

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Veja outras respostas do goleiro da Espanha:

Briga por titularidade

— Abordamos o debate naturalmente. Nos esforçamos mutuamente para sermos melhores e dificultamos a vida do treinador. Quem jogar dará o seu melhor, e quem ficar de fora tentará ajudar. Acho que a posição de goleiro está em boas mãos, independentemente de quem jogar. Unai está jogando em um nível muito alto e nos deu a Liga das Nações e o Campeonato Europeu. A competição é muito saudável: Joan, eu, Remi, Robert, Leo… Acho que conquistamos esses títulos com o Unai, e ele tem sido muito importante para nós.

Cabo Verde

— Será uma partida difícil. Eles querem ter a bola, mas nós também. Qualquer erro pode resultar em gol. Sabemos que será um jogo complicado. Esperamos estar à altura do desafio.

Disputar Copa do Mundo

— É um sonho estar aqui. É minha segunda Copa do Mundo. Ganhei minha terceira Luva de Ouro e o Campeonato Inglês. Vamos ver o que acontece na segunda-feira. Respeitarei a decisão do treinador e o apoiarei, independentemente de jogar ou não