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Conheça Bouaddi, o jovem de 18 anos que dominou o jogo contra o Brasil

Conheça a trajetória, os recordes e os dados impressionantes do jovem marroquino

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 11:17
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Bouaddi duela contra Raphinha e Paquetá (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bouaddi duela contra Raphinha e Paquetá (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, neste sábado (13), pela estreia do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, teve um dono inesperado. No confronto repleto de estrelas internacionais, quem roubou os holofotes foi o meio-campista Ayyoub Bouaddi. Com apenas 18 anos, o jovem ditou o ritmo do jogo com uma exibição que uniu qualidade técnica refinada, combatividade e a frieza de um veterano.

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    • A joia do Lille, da França, ostenta marcas impressionantes e já desperta o interesse de gigantes europeus como Arsenal e PSG. O valor de mercado do atleta gira em torno de € 70 milhões (aproximadamente R$ 430 milhões na cotação atual). Apesar de ter nascido em Senlis, no norte francês, e de ter defendido todas as categorias de base da seleção Francesa, Bouaddi optou por mudar de nacionalidade.

    Bouaddi em treinamento da seleção marroquina (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Às vésperas do Mundial, a Fifa aprovou a mudança de nacionalidade esportiva de Ayyoub Bouaddi. Concluído cerca de um mês antes da estreia, o processo garantiu o jogador como um reforço de peso para os Leões do Atlas.

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    Domínio absoluto em números

    O cartão de visitas do camisa 6 marroquino diante da Seleção Brasileira foi avassalador. De acordo com dados da plataforma Sofascore, o atleta alcançou 91% de aproveitamento nos passes e somou 86 ações com a bola. Para efeito de comparação, os meio-campistas titulares do Brasil, Bruno Guimarães e Casemiro, registraram 56 e 32 ações, respectivamente. Mesmo sem a posse de bola, o jovem foi crucial: venceu a maioria dos duelos físicos e liderou a pressão na retomada de jogo no campo ofensivo.

    "Com semblante de menino e postura de gigante, Bouaddi controlou o meio-campo e neutralizou as principais armas do futebol brasileiro."

    Fenômeno precoce

    A maturidade do meio-campista não é por acaso, já que ele coleciona recordes na Europa. Bouaddi estreou profissionalmente pelo Lille em outubro de 2023, com apenas 16 anos, em partida contra o KÍ Klaksvík pela Liga Conferência da UEFA. O feito o consagrou como o jogador mais jovem da história a disputar uma competição oficial de clubes no continente europeu. Mais recentemente, em janeiro de 2026, ele alcançou outra marca histórica ao se tornar o atleta mais jovem a atingir 50 jogos na Ligue 1, a primeira divisão francesa, onde somou 42 partidas e uma assistência na última temporada.

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    Bouaddi diante da Seleção Brasileira (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Próximo desafio na Copa

    O novo astro dos Leões do Atlas volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Gillette Stadium. O Marrocos ocupa a vice-liderança do Grupo C e encara este duelo contra a Escócia — atual líder da chave — como um passo decisivo rumo à classificação.

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