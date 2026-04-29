Atlético de Madrid e Arsenal empatam no jogo de ida da semifinal da Champions

Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal da Champions League, nesta quarta-feira (29), no Riyadh Air Metropolitano. Os Gunners largaram na frente com Gyokeres convertendo uma cobrança de pênalti na etapa inicial, enquanto os espanhóis chegaram à igualdade com Julián Álvarez também estufando as redes da marca da cal.

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No primeiro tempo, o Arsenal assustou o Atlético de Madrid no início da partida após um cruzamento de Madueke do lado direito na segunda trave em que Hincapie chegou finalizando por cima do gol. Mas os mandantes responderam com grande jogada de Julián Álvarez, que limpou a marcação inglesa e soltou uma bomba de fora da área para grande defesa de Raya. Após um período morno, os Gunners quase abriram o placar com Madueke carregando a bola do lado direito até a entrada da área e chutando com perigo, mas a bola saiu ao lado da meta de Oblak. Na reta final, Gyokeres sofreu um pênalti cometido por Hancko, e o sueco converteu a cobrança com um chute forte aos 43 minutos.

No segundo tempo, o Atlético de Madrid quase chegou ao empate em cobrança de falta com Julián Álvarez, mas a bola bateu pelo lado de fora da rede e enganou muita gente no estádio. Na sequência, Lookman foi acionado por Álvarez pelo lado esquerdo da área e bateu de canhota para defesa de Raya, enquanto Griezmann ficou com o rebote, e a finalização do francês foi travada por Gabriel Magalhães. Aos 10 minutos, os colchoneros chegaram ao empate com Julián Álvarez convertendo uma cobrança de pênalti cometido por Ben White após um toque de mão em chute de Marcos Llorente.

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Aos 17 minutos, Griezmann recebeu um passe dentro da área e bateu de primeira, mas a bola carimbou a trave. Na sequência, Julián Álvarez tentou fazer um gol olímpico em cobrança de escanteio, mas Raya impediu a bola de cruzar a linha e desviou pela linha de fundo. Em uma grande chegada do Atlético de Madrid pela direita, Lookman foi encontrado na área, limpou a marcação, mas finalizou para defesa no chão do goleiro espanhol da equipe inglesa. Após ter um pênalti anulado, o Arsenal voltou a assustar os espanhóis em uma chegada de Mosquera pelo lado direito, em que o atleta chutou de fora da área e obrigou Oblak a fazer boa defesa.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

No segundo tempo, Antoine Griezmann carimbou a trave em um lance que o Atlético de Madrid poderia assumir à frente do placar. Naquele momento, os espanhóis dominavam a partida e teriam a chance de levar um resultado melhor para a Inglaterra e precisando apenas de um empate.

Deu aula 🏅

Goleiro do Arsenal, David Raya fez três defesas muito importantes para garantir o empate do Arsenal contra o Atlético de Madrid para deixar o clube inglês vivo na semifinal em busca de uma vaga na decisão. O espanhol parou chutes de Julián Álvarez e duas finalizações de Lookman, sendo vazado apenas na cobrança de pênalti do centroavante argentino da equipe de Diego Simeone.

Ficou abaixo 📉

Titular do Arsenal pela primeira vez em duas semanas, Gabriel Martinelli não conseguiu dar a resposta em campo que se esperava dele. Artilheiro dos Gunners na Champions League com seis gols, o jogador não conseguiu se desvencilhar da marcação do Atlético de Madrid para estar em posição de marcar gols e encontrou muita dificuldade em criar jogadas, sendo substituído no segundo tempo.

Ei, juiz! 📣

Aos nove minutos, Marcos Llorente aproveitou uma cobrança de escanteio e finalizou da entrada da área em direção ao gol. A bola desviou na perna de Ben White e tocou na mão do lateral-direito, que estava aberta. No campo, o árbitro Danny Makkelie deixou o jogo seguir, mas foi chamado para olhar o lance no VAR, voltou atrás e apontou a marca da cal em favor do Atlético de Madrid contra o Arsenal.

Na reta final do segundo tempo, Danny Makkelie marcou um pênalti de Hancko em cima de Eze, mas o árbitro foi chamado pelo VAR para rever o lance. No vídeo, o juiz entendeu que não houve contato do defensor do Atlético com o atacante do Arsenal e anulou a marcação de campo.

Árbitro de Atlético de Madrid x Arsenal foi ao VAR duas vezes na semifinal da Champions (Foto: Thomas Coex/AFP)

✅ Ficha técnica

Atlético de Madrid 🆚 Arsenal

Champions League - Semifinal (Ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, Madri (ESP)

🥅 Gols: Gyokeres, 43'/1°T (0-1); Julián Álvarez, 10'/2ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Hancko (Atlético de Madrid)

🟥 Cartões vermelhos: -

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Hancko, Marc Pubill e Ruggeri; Johnny (Molina) e Koke; Simeone (Le Normand), Álvarez (Baena), Griezmann e Lookman.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; White (Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapie; Rice, Zubimendi e Odegaard (Eze); Madueke (Saka), Gyokeres (Gabriel Jesus) e Martinelli (Trossard).

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