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Qual foi a melhor campanha do Equador na Copa do Mundo?

Equatorianos estreiam neste domingo (14)

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
14/06/2026 13:07
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Jogadores do Equador celebram gol marcado por Enner Valencia sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias
Jogadores do Equador celebram gol marcado por Enner Valencia sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

O Equador estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), às 20h (de Brasília), contra a Costa do Marfim, com o objetivo de iniciar sua caminhada rumo ao melhor resultado de sua história no torneio. Em quatro participações em Mundiais, a seleção equatoriana nunca foi além das oitavas de final, fase alcançada de forma histórica na edição de 2006, na Alemanha, quando se classificou ao mata-mata pela primeira e única vez.

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    • Depois de estrear em Mundiais em 2002, o Equador chegou à Copa de 2006 mais experiente e surpreendeu logo na fase de grupos. A seleção venceu a Polônia por 2 a 0 na estreia e repetiu o placar diante da Costa Rica, garantindo a classificação antecipada para o mata-mata. Na última rodada, já classificado, acabou derrotado pela anfitriã Alemanha por 3 a 0.

    Nas oitavas de final, os equatorianos tiveram pela frente a poderosa Inglaterra. Em um duelo equilibrado, o time sul-americano resistiu durante boa parte da partida, mas acabou eliminado por 1 a 0 após um gol de falta de David Beckham. Naquela Copa, o Equador terminou a competição na 12ª colocação geral, seu melhor resultado em Mundiais.

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    Campanhas do Equador em Copas do Mundo

    2002 (Coreia do Sul/Japão) - fase de grupos

    • Itália 2 x 0 Equador
    • México 2 x 1 Equador
    • Equador 1 x 0 Croácia

    2006 (Alemanha) - oitavas

    1. Equador 2 x 0 Polônia
    2. vitória por 3 x 0 diante da Costa Rica
    3. Alemanha 3 x 0
    4. Inglaterra 1 x 0

    2014 (Brasil) - fase de grupos

    • Suíça 2 x 1
    • Equador 2 x 1
    • 0 x 0 com a França

    2022 (Catar) - fase de grupos

    1. Catar 0 x 2
    2. Holanda 1 x 1
    3. 1 x 2 Senegal

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