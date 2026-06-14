Qual foi a melhor campanha do Equador na Copa do Mundo? Equatorianos estreiam neste domingo (14)

O Equador estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), às 20h (de Brasília), contra a Costa do Marfim, com o objetivo de iniciar sua caminhada rumo ao melhor resultado de sua história no torneio. Em quatro participações em Mundiais, a seleção equatoriana nunca foi além das oitavas de final, fase alcançada de forma histórica na edição de 2006, na Alemanha, quando se classificou ao mata-mata pela primeira e única vez.

continua após a publicidade

Depois de estrear em Mundiais em 2002, o Equador chegou à Copa de 2006 mais experiente e surpreendeu logo na fase de grupos. A seleção venceu a Polônia por 2 a 0 na estreia e repetiu o placar diante da Costa Rica, garantindo a classificação antecipada para o mata-mata. Na última rodada, já classificado, acabou derrotado pela anfitriã Alemanha por 3 a 0.

Nas oitavas de final, os equatorianos tiveram pela frente a poderosa Inglaterra. Em um duelo equilibrado, o time sul-americano resistiu durante boa parte da partida, mas acabou eliminado por 1 a 0 após um gol de falta de David Beckham. Naquela Copa, o Equador terminou a competição na 12ª colocação geral, seu melhor resultado em Mundiais.

continua após a publicidade

➡️ Costa do Marfim x Equador: árbitro que apitou eliminação do Brasil em 2022 é cortado

Campanhas do Equador em Copas do Mundo

2002 (Coreia do Sul/Japão) - fase de grupos

Itália 2 x 0 Equador

México 2 x 1 Equador

Equador 1 x 0 Croácia

2006 (Alemanha) - oitavas

Equador 2 x 0 Polônia vitória por 3 x 0 diante da Costa Rica Alemanha 3 x 0 Inglaterra 1 x 0

2014 (Brasil) - fase de grupos

Suíça 2 x 1

Equador 2 x 1

0 x 0 com a França

2022 (Catar) - fase de grupos

Catar 0 x 2 Holanda 1 x 1 1 x 2 Senegal

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.