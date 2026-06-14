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Vini Jr dá presente para Travis Scott após o rapper torcer para o Brasil na Copa do Mundo

O cantor agradeceu pelo presente nas redes sociais

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/06/2026 12:43
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Travis Scott ganhou presente de Vini Jr (Foto: Reprodução)
Travis Scott ganhou presente de Vini Jr (Foto: Reprodução)

Nascido nos Estados Unidos, o rapper Travis Scott torceu para o Brasil no jogo do último sábado (13), contra o Marrocos. Apesar do resultado frustrante, o músico saiu do MetLife Stadium com um grande presente de seu amigo Vini Jr.

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    • O estadunidense ganhou uma camisa autografada do camisa 7 que marcou o único gol da Seleção Brasileira no empate em 1 a 1 com a seleção marroquina.

    – Para a lenda, Travis! O melhor. Nós somos uma família – escreveu Vini Jr na camisa que deu para o músico.

    Presente dado por Vini Jr a Travis Scott (Foto: Reprodução)
    Presente dado por Vini Jr a Travis Scott (Foto: Reprodução)

    Nos stories de sua página no Instagram, Travis Scott agradeceu o jogador do Real Madri pelo presente: 'Meu irmão ficou louco'.

    Presente dado por Vini Jr a Travis Scott (Foto: Reprodução)
    Presente dado por Vini Jr a Travis Scott (Foto: Reprodução)

    Confira os famosos que acompanharam Brasil x Marrocos

    Na estreia do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo, neste sábado (13), o MetLife Stadium, em Nova Jersey, recebeu vários famosos do mundo inteiro para prestigiar a partida. Enquanto o Brasil enfrentava o Marrocos em campo, alguns rostos de famosos, que incluíam desde apresentadores de TV no Brasil a astros do rap internacional, marcaram presença para apoiar os brasileiros da arquibancada.

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    A cantora Anitta apareceu em foto na arquibancada junto com um grupo de amigos muito influentes. Ao seu lado, estavam a atriz Marina Ruy Barbosa, o cantor Seu Jorge, a atriz americana Zoey Deutch e a cantora alemã Sophie Hawley-Weld, integrante do duo Sofi Tukker.

    Já a apresentadora Maisa tirou foto junto com o rapper norte-americano Travis Scott, que assistiu à partida com uma camisa da Seleção Brasileira feita pela sua marca, a Cactus Jack, em parceria com a Nike, e vibrou ao assistir o gol de Vini Jr.

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    Maisa e Travis Scott posam para foto juntos. (Imagem: reprodução)

    Tom Brady, astro do futebol americano foi ao estádio acompanhado de sua filha, Vivian, e declarou torcida pelo Brasil. Além das celebridades do mundo pop, o jogo atraiu ídolos históricos do futebol nacional, como Ronaldo FenômenoBebeto e Kaká, que foram ao estádio prestigiar a nova geração de jogadores.

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