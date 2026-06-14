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Roubo de materiais da seleção da Inglaterra chega a R$ 92 mil; veja lista dos itens

Boletim de ocorrência revelou detalhes sobre o incidente que aconteceu na Flórida; acompanhe detalhes do caso

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
14/06/2026 11:06
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harry kane seleção inglaterra thomas tuchel
Harry Kane teve um dos seus pares de chuteira furtados no incidente na Flórida. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O roubo de materiais da seleção da Inglaterra nos Estados Unidos foi avaliado em R$ 92 mil, segundo informações do boletim de ocorrências. O incidente aconteceu na última sexta-feira (12), quando veículos da delegação foram invadidos e roubados em West Palm Beach, na Flórida. A equipe conseguiu recuperar a carga roubada e duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o caso.

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    A lista de materiais roubados incluía chuteiras de jogadores, como Bellingham e Harry Kane, os itens mais caros que foram furtados, além de camisas, shorts, tênis, uma caixa de som e até bichinhos de pelúcia. As informações são da emissora inglesa Sky News.

    Veja a lista de materiais roubados das vans da seleção da Inglaterra

    1. 4 pares de chuteiras avaliados em 250 libras cada, o que equivale a US$ 1.340,60 (R$ 6,7 mil).
    2. 5 pares de sapatos avaliados em 170 libras cada, o que equivale a US$ 1.139,50 (R$ 5,7 mil)
    3. 1 camisa vermelha e 2 brancas autografadas da Inglaterra, avaliadas num total de US$ 15 mil (R$ 75 mil).
    4. 1 bola de futebol da Copa do Mundo avaliada em 160 libras, equivalente a US$ 214,50 (R$ 1,08 mil).
    5. 1 par de luvas de goleiro avaliadas em 120 libras, equivalente a US$ 160,87 (R$ 814).
    6. 4 shorts azul-marinho (valor não informado.
    7. 4 camisas azul-marinho (valor não informado).
    8. 4 camisas de manga comprida azul-claro (valor não informado).
    9. 4 camisas de manga curta azul-claro (valor não informado).
    10. 2 leões de pelúcia (valor não informado).
    11. réguas de energia multifuncionais avaliadas em US$ 40 (R$ 200)
    12. 1 caixa de som JBL avaliada em US$ 149,95 (R$ 758,97)
    13. 1 conjunto Lego de um tênis Nike Air avaliado em US$ 99,99 (R$ 501)

    Segundo informações do boletim de ocorrências, os responsáveis pela logística da seleção inglesa foram os responsáveis por notar que alguns materiais haviam sumido das vans e que outros itens estavam fora do lugar, diferente da forma como a equipe havia arrumado os veículos.

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    Os dois motoristas das vans, contratados pelos ingleses para prestar o serviço na cidade, foram questionados pelos funcionários da seleção sobre o sumiço de alguns materiais e ameaçaram chamar a polícia.

    Um dos motoristas respondeu que havia recebido autorização de outro funcionário da Inglaterra para pegar os itens que desejasse. Os materiais que foram encontrados na cabine do carro, fora do compartimento de carga, teriam sido colocados lá porque os motoristas teriam notado que eles estavam caindo na parte de trás. Eles negaram a acusação de furto.

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    Segundo o relato, a dupla devolveu os materiais que estavam dentro da cabine do motorista e, até o momento, não há informações sobre prisão ou detenção dos dois suspeitos. A Inglaterra já realocou os materiais para o centro de treinamento da equipe nos EUA, o Swope Soccer Village, localizado em Kansas City.

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    Thomas Tuchel comandando treino da seleção da Inglaterra. (Foto: Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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