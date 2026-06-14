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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta domingo (14/6)

Holanda, Japão, Alemanha e Costa do Marfim são os destaques do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 09:00
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Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

A Copa do Mundo de 2026 segue neste domingo (14) com mais quatro partidas pela primeira rodada da fase de grupos. O destaque da programação fica para os confrontos entre Holanda e Japão, e Costa do Marfim e Equador, que reúnem seleções apontadas como candidatas a avançar ao mata-mata. Alemanha, Suécia, Tunísia e Curaçao também entram em campo na rodada.

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    Além da estreia da Alemanha, uma das favoritas ao título, o dia reserva confrontos importantes para a definição inicial dos grupos. Equador e Costa do Marfim fazem um duelo entre seleções que dividirão a chave com os alemães, enquanto Holanda e Japão protagonizam um dos encontros mais aguardados da rodada.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo (14), com horários e onde assistir ao vivo:

    14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV
    17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e Sportv
    23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e Sportv

    Jogadores da Alemanha comemoram gol (Foto: Reprodução Instagram DFB)
    Jogadores da Alemanha comemoram gol (Foto: Reprodução Instagram DFB)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
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