Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta domingo (14/6)
Holanda, Japão, Alemanha e Costa do Marfim são os destaques do dia
A Copa do Mundo de 2026 segue neste domingo (14) com mais quatro partidas pela primeira rodada da fase de grupos. O destaque da programação fica para os confrontos entre Holanda e Japão, e Costa do Marfim e Equador, que reúnem seleções apontadas como candidatas a avançar ao mata-mata. Alemanha, Suécia, Tunísia e Curaçao também entram em campo na rodada.
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Além da estreia da Alemanha, uma das favoritas ao título, o dia reserva confrontos importantes para a definição inicial dos grupos. Equador e Costa do Marfim fazem um duelo entre seleções que dividirão a chave com os alemães, enquanto Holanda e Japão protagonizam um dos encontros mais aguardados da rodada.
Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo (14), com horários e onde assistir ao vivo:
14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV
17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e Sportv
23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
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