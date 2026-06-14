Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta domingo (14/6) Holanda, Japão, Alemanha e Costa do Marfim são os destaques do dia

A Copa do Mundo de 2026 segue neste domingo (14) com mais quatro partidas pela primeira rodada da fase de grupos. O destaque da programação fica para os confrontos entre Holanda e Japão, e Costa do Marfim e Equador, que reúnem seleções apontadas como candidatas a avançar ao mata-mata. Alemanha, Suécia, Tunísia e Curaçao também entram em campo na rodada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além da estreia da Alemanha, uma das favoritas ao título, o dia reserva confrontos importantes para a definição inicial dos grupos. Equador e Costa do Marfim fazem um duelo entre seleções que dividirão a chave com os alemães, enquanto Holanda e Japão protagonizam um dos encontros mais aguardados da rodada.

continua após a publicidade

Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo (14), com horários e onde assistir ao vivo:

14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV

17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e Sportv

23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e Sportv

Jogadores da Alemanha comemoram gol (Foto: Reprodução Instagram DFB)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.