Holanda defende invencibilidade de 88 anos em estreias de Copa do Mundo Laranja Mecânica ficou fora de seis edições, mas sustenta retrospecto positivo

A Holanda estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), contra o Japão, às 17h, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Além dos três pontos, a equipe comandada por Ronald Koeman defende um longo tabu na competição.

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A última vez em que a Holanda foi derrotada em uma estreia de Copa do Mundo aconteceu no dia 5 de junho de 1938, quando perdeu para a Tchecoslováquia por 3 a 0, no Estádio Cavée Verte, em Le Havre, na França.

Após essa partida, a seleção ficou anos sem conseguir classificação para o torneio, ficando fora das edições de 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 e 1970.

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A mudança veio no início dos anos 1970, com o surgimento da geração do "Carrossel Holandês", liderada por jogadores como Johan Cruyff. A partir daí, a Holanda voltou às Copas em 1974 e passou a ser presença constante.

Em 2014, inclusive, uma goleada histórica por 5 a 1 diante da Espanha, atual campeã e reedição da final anterior, entrou para a história. Van Persie e Robben marcaram duas vezes cada, enquanto De Vrij completou o placar para os holandeses. O gol de honra dos espanhóis foi marcado por Xabi Alonso.

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O mais lembrado daquela tarde aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Blind cruzou da meia esquerda, Van Persie adentrou a grande área e, de peixinho, encobriu Casillas para mandar a bola para o fundo da rede.

O movimento do corpo e a técnica no cabeceio tornaram aquele um gol único. Naquela Copa do Mundo, o gol de Van Persie foi eleito o mais bonito da primeira fase. Mais de uma década depois, ainda é lembrado como um dos mais bonitos em Mundiais.

Holanda bateu o Senegal na estreia de 2022 (Foto: Ozan Kose / AFP)

Números da Holanda em estreias de Copa do Mundo

Com histórico consistente em estreias de Copa do Mundo, a Laranja Mecânica soma 11 jogos, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas, desempenho que representa aproveitamento de 70%. Nesse recorte, a seleção marcou 20 gols e sofreu nove, números que reforçam a força da equipe em partidas de abertura ao longo de sua história.

Holanda em estreias na Copa do Mundo

11 jogos 7V | 2E | 2D 70% de aproveitamento 20 gols marcados 9 gols sofridos

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Confira os jogos

Suíça 3-2 Holanda (Copa 1934) Tchecoslováquia 3-0 Holanda (Copa 1938) Uruguai 0-2 Holanda (Copa 1974) Holanda 3-0 Irã (Copa 1978) Holanda 1-1 Egito (Copa 1990) Holanda 2-1 Arábia Saudita (Copa 1994) Holanda 0-0 Bélgica (Copa 1998) Sérvia e Montenegro 0-1 Holanda (Copa 2006) Holanda 2-0 Dinamarca (Copa 2010) Espanha 1-5 Holanda (Copa 2014) Senegal 0-2 Holanda (Copa 2022)

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em ambas equipes marcam em Países Baixos x Japão @1.76

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