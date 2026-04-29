Cristiano Ronaldo chega ao gol 970 na carreira; veja vídeo
Astro português abriu o placar na vitória do Al-Nassr
O Al-Nassr venceu o Al-Ahli por 2 a 0, nesta quarta-feira (29), no Al Awwal Park, em Riade (SAU), pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. Na partida, Cristiano Ronaldo chegou ao gol 970 na carreira ao abrir o placar ao time da casa. Nos minutos finais, Kingsley Coman ampliou a vantagem e decretou a vitória dos Cavaleiros de Najd, que dispararam na liderança da competição.
Em um jogo truncado com poucas finalizações, o Al-Nassr chegou ao primeiro gol com Cristiano Ronaldo, que aproveitou cobrança de escanteio de João Félix para abrir o placar aos mandantes. Este foi o gol número 970 da carreira do "Robozão", que está cada vez mais perto do milésimo.
Veja o gol 970 de Cristiano Ronaldo
Nos minutos finais, Kingsley Coman acertou chute de rara felicidade para ampliar o placar e decretar a vitória do Al-Nassr.
Gols de Cristiano Ronaldo por clubes
Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid, do Al-Nassr e de Portugal. Além disso, o atacante marcou mais de 100 gols pelo Manchester United e Juventus, sendo o único atleta a balançar as redes ao menos 100 vezes por quatro clubes diferentes.
- Real Madrid: 450 gols
- Manchester United: 145 gols
- Portugal: 143 gols
- Al-Nassr: 126 gols
- Juventus: 101 gols
- Sporting: 5 gols
Como foram os gols de CR7 na carreira?
Embora tenha ficado marcado por gols de pênaltis, Cristiano Ronaldo balançou as redes apenas 179 vezes da marca da cal. O atacante possui a maioria de seus gols com o pé direito, além de ter balançado mais as redes com a perna canhota do que com a cabeça.
- Pé direito: 617 gols
- Pé esquerdo: 183 gols
- Cabeça: 157 gols
- Joelho: 3 gols
- Coxa: 1 gol
- Quadril: 1 gol
