menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo chega ao gol 970 na carreira; veja vídeo

Astro português abriu o placar na vitória do Al-Nassr

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/04/2026
17:22
Cristiano Ronaldo comemora o gol 970 na carreira (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Al-Nassr venceu o Al-Ahli por 2 a 0, nesta quarta-feira (29), no Al Awwal Park, em Riade (SAU), pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. Na partida, Cristiano Ronaldo chegou ao gol 970 na carreira ao abrir o placar ao time da casa. Nos minutos finais, Kingsley Coman ampliou a vantagem e decretou a vitória dos Cavaleiros de Najd, que dispararam na liderança da competição.

continua após a publicidade

Em um jogo truncado com poucas finalizações, o Al-Nassr chegou ao primeiro gol com Cristiano Ronaldo, que aproveitou cobrança de escanteio de João Félix para abrir o placar aos mandantes. Este foi o gol número 970 da carreira do "Robozão", que está cada vez mais perto do milésimo.

continua após a publicidade

Veja o gol 970 de Cristiano Ronaldo

Nos minutos finais, Kingsley Coman acertou chute de rara felicidade para ampliar o placar e decretar a vitória do Al-Nassr.

Gols de Cristiano Ronaldo por clubes

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid, do Al-Nassr e de Portugal. Além disso, o atacante marcou mais de 100 gols pelo Manchester United e Juventus, sendo o único atleta a balançar as redes ao menos 100 vezes por quatro clubes diferentes.

  1. Real Madrid: 450 gols
  2. Manchester United: 145 gols
  3. Portugal: 143 gols
  4. Al-Nassr: 126 gols
  5. Juventus: 101 gols
  6. Sporting: 5 gols
Como foram os gols de CR7 na carreira?

Embora tenha ficado marcado por gols de pênaltis, Cristiano Ronaldo balançou as redes apenas 179 vezes da marca da cal. O atacante possui a maioria de seus gols com o pé direito, além de ter balançado mais as redes com a perna canhota do que com a cabeça.

continua após a publicidade
  1. Pé direito: 617 gols
  2. Pé esquerdo: 183 gols
  3. Cabeça: 157 gols
  4. Joelho: 3 gols
  5. Coxa: 1 gol
  6. Quadril: 1 gol

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias