Com ex-Corinthians, Braga enfrenta Freiburg em busca do título da Europa League

O Estádio Municipal de Braga será o palco, nesta quinta-feira (30), do primeiro capítulo de uma semifinal que promete intensidade. Braga e Freiburg iniciam a disputa por uma vaga na grande decisão da Europa League, em um duelo de equipes que provaram sua força ao eliminarem rivais espanhóis nas quartas de final: os portugueses despacharam o Real Betis, enquanto os alemães deixaram o Celta de Vigo para trás.

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Entre os nomes que atraem os holofotes, especialmente para o público brasileiro, está o de Gabriel Moscardo. Aos 20 anos, o volante vive um momento de busca por espaço e afirmação no cenário europeu.

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Gabriel Moscardo na partida entre Braga e Real Bétis na Europa League (Foto: Reprodução / Instagram)

Vendido pelo Corinthians ao PSG em janeiro de 2024 como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Moscardo ainda não conseguiu fincar pé no gigante francês. Sem sequer estrear pelo clube de Paris, o meio-campista acumulou empréstimos: primeiro ao Stade Reims, onde teve poucas oportunidades, e agora ao Braga.

Na atual temporada em Portugal, Moscardo tem sido uma peça constante no elenco, somando 31 jogos. No entanto, os números mostram que ele ainda busca sua melhor versão: marcou apenas um gol e, na campanha da Europa League, foi titular em apenas uma partida. A semifinal aparece como a oportunidade de ouro para o jovem mostrar ao PSG que está pronto para retornar ao elenco de Luis Enrique.

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O Braga, comandado por Carlos Vicens, aposta no fator casa e no entrosamento de seu setor ofensivo para levar uma vantagem para a Alemanha. Já o Freiburg é conhecido por sua disciplina tática e transições mortais, características que castigaram o Celta de Vigo na fase anterior.

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