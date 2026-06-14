Real Madrid acerta contratação de titular da Espanha na Copa do Mundo
Cucurella foi um pedido de José Mourinho, novo treinador do clube
O Real Madrid chegou a um acordo verbal para contratar o lateral-esquerdo Marc Cucurella, do Chelsea. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola. O lateral espanhol, de 27 anos, é o nome desejado por José Mourinho para reforçar a posição e deve assinar com os merengues após a Copa do Mundo.
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Titular absoluto na lateral-esquerda do Chelsea e da seleção espanhola, Cucurella chega para disputar posição com Ferland Mendy, Carreras e Fran García. O setor, especificamente, vem sofrendo com instabilidade, já que o francês convive com lesões, e a dupla espanhola colecionam inconstâncias quando jogam.
Cucurella era um dos jogadores mais utilizados pelo Chelsea
Cucurella foi um dos jogadores mais utilizados pelo Chelsea na temporada 2025/26. Ao todo, foram 50 jogos, 43 deles como titular, e mais de 4.300 minutos em campo. Na Premier League, o lateral disputou 34 partidas (31 como titular), acumulando 2.710 minutos.
Defensivamente, o espanhol registrou médias de 1,6 desarme por jogo, 0,9 interceptação, 2,6 cortes e 3,3 bolas recuperadas por partida. Teve aproveitamento de 53% nos duelos e ajudou sua equipe a manter nove jogos sem sofrer gols. Ofensivamente, deu quatro assistências, criou seis grandes chances e teve 88% de precisão nos passes. No terço final do campo, acertou 85% das tentativas (18,9 passes certos por jogo).
A negociação carrega um simbolismo extra. Cucurella foi formado nas categorias de base do Barcelona, onde chegou aos oito anos e passou por todas as etapas até o time B, em 2017. Na época, chegou a ser monitorado pelo próprio Real Madrid antes de seguir sua carreira. Agora, aos 27 anos e consolidado na elite europeia, o lateral defenderá o clube merengue – justamente o grande rival do clube que o revelou.
O Atlético de Madrid também havia demonstrado interesse no jogador nas últimas semanas, mas o Real Madrid entrou na negociação e fechou o acordo rapidamente.
Além da solidez defensiva, Cucurella pode atuar como ala ou meia pela esquerda, recurso valorizado por Mourinho. O jogador foi campeão da Eurocopa 2024 com a Espanha e é titular absoluto na lateral da Fúria na Copa do Mundo.
A transferência, de acordo com Fabrizio Romano, está "fechada" entre os clubes. O negócio deve ser concluído após o término do Mundial, que encerra em meados de julho. O Real Madrid segue ativo no mercado para reconstruir o elenco após uma temporada sem títulos, e já acertou com Konaté, Dumfries e Bernardo Silva.
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