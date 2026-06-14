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Veja gols de Catar x Suíça na Copa do Mundo

Equipes empataram por 1 a 1 neste sábado (13) pela fase de grupos

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/06/2026 10:18
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Catar e Suíça pela Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Equipes se enfrentaram neste sábado (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Catar e Suíça empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado (13), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Embolo abriu o placar para os suíços em cobrança de pênalti, mas Boualem marcou nos minutos finais e garantiu o empate para a seleção catari. Veja gols abaixo:

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    • Dan Ndoye, da Suíça, chuta na bola durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Catar e Suíça
    Dan Ndoye, da Suíça, na bola durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Catar e Suíça (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Como foi Catar x Suíça na Copa do Mundo

    Catar e Suíça se enfrentaram neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O confronto teve transmissão ao vivo pela "CazéTV" (YouTube e streaming). 

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    A Suíça fez sua estreia com o status de favorita no confronto com o Catar, apostando em sua sólida estrutura defensiva e na força física de suas transições. Comandada por Murat Yakin, a seleção europeia contou com a experiência do capitão Granit Xhaka no meio-campo e a presença de área do atacante Breel Embolo.

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    Apesar do domínio durante toda a partida, a Suíca empatou com o Catar por 1 a 1. Embolo abriu o placar, de pênalti, e deu a vantagem para a equipe europeia. No final da partida, em bola levantada para a área, Boualem subiu mais alto que todo mundo e deixou tudo igual.

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    Do outro lado, o Catar, sob o comando do experiente técnico espanhol Julen Lopetegui, compensou a diferença técnica com muita determinação e suor. A equipe não teve a bola, quase não chutou, mas furou o bloqueio da Suíça e surpreendeu logo na estreia do Catar no Mundial.

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