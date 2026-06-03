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Guardiola recusa oferta de se reunir com Messi novamente

Messi e Guardiola tiveram uma parceria campeã no Barcelona

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
16:02
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Guardiola e Messi (Foto: Javier Soriano/AFP)
imagem cameraGuardiola e Messi fizeram grande parceria no Barcelona (Foto: Javier Soriano/AFP)
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O futuro de Pep Guardiola segue longe dos gramados. De acordo com o jornal inglês The Mirror, o treinador espanhol recusou uma proposta para comandar o Inter Miami, equipe que tem como um dos proprietários o ex-jogador David Beckham.

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Após a saída de Javier Mascherano, o nome de Guardiola apareceu como o principal desejo da diretoria do clube norte-americano. A expectativa dos dirigentes era receber uma definição do técnico antes de iniciar negociações mais avançadas com outros candidatos ao cargo.

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A contratação também representaria um reencontro entre Guardiola e Lionel Messi. Os dois construíram uma parceria histórica no Barcelona, período marcado por títulos e atuações que entraram para a história do futebol.

Pausa na carreira

Apesar do interesse, o espanhol não demonstrou disposição para retornar ao mercado neste momento. Segundo a publicação britânica, Guardiola pretende manter a pausa na carreira após encerrar sua trajetória de dez temporadas no Manchester City ao fim da última temporada europeia.

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Ainda conforme o The Mirror, o treinador prioriza um período de descanso ao lado da família e não tem planos de assumir um novo projeto no curto prazo. Com a negativa, o Inter Miami deve voltar suas atenções para outros nomes na busca por um substituto para Mascherano.

Guardiola com o seu principal jogador no Barcleona, Lionel Messi
Guardiola e Messi na época de Barcelona(Foto: AFP / LLUIS GENE)

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