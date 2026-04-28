Fora da Copa? Modric se lesiona e passará por cirurgia

O craque croata Luka Modric sofreu uma lesão no rosto durante o clássico entre Milan e Juventus, pela Série A italiana, e precisou passar por uma cirurgia. Com o procedimento confirmado, o veterano está fora do restante da temporada europeia e inicia uma corrida contra o tempo para estar 100% na Copa do Mundo de 2026.

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A lesão ocorreu após um choque acidental com Manuel Locatelli. Exames detalhados apontaram uma "fratura complexa multifragmentária do osso zigomático esquerdo" (maçã do rosto). A operação foi considerada um sucesso pelos médicos, mas o tempo de recuperação impedirá Modric de atuar nas últimas rodadas do campeonato italiano.

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Com a cirurgia, Modric desfalcará o Milan nos confrontos finais contra Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Embora o clube italiano perca seu principal articulador na reta final da liga, o foco imediato do departamento médico e do jogador passou a ser a recuperação total para o Mundial.

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Em comunicado oficial, o Milan desejou uma pronta recuperação ao atleta, destacando explicitamente o objetivo de tê-lo pronto para a Copa do Mundo da FIFA. A ideia é que Modric acompanhe os companheiros de clube à distância nas próximas semanas enquanto cumpre o protocolo de repouso e retorno gradual aos treinamentos físicos.

Modrić em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

O peso para a Seleção Croata

Para a Croácia, a notícia é um golpe duro no planejamento. Modric, aos 40 anos, continua sendo o pilar técnico e a liderança máxima da equipe que busca surpreender o mundo novamente, como fez em 2018 e 2022. O departamento médico da seleção croata deve trabalhar em conjunto com o Milan para monitorar a evolução da cicatrização óssea, garantindo que o capitão possa liderar o país em sua provável última Copa.

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