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Mohamed Salah e Kevin De Bruyne reacendem rivalidade histórica na Copa do Mundo

Pela primeira vez, os craques ficarão frente a frente em uma Copa do Mundo

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 12:25
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Salah e De Bruyne irão se enfrentar no Mundial (Foto: Kirk Irwin and BRUNO FAHY / various sources / AFP)
Salah e De Bruyne irão se enfrentar no Mundial (Foto: Kirk Irwin and BRUNO FAHY / various sources / AFP)

Os craques Kevin De Bruyne e Mohamed Salah medem forças por suas nações na estreia do Mundial nesta segunda-feira, às 16h, no Lumen Field. Válido pelo Grupo G, o confronto entre Bélgica e Egito entrega aos fãs do esporte mais popular do planeta o reencontro de uma das maiores rivalidades da história recente do futebol.

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    • A partida ganha um tom de nostalgia e urgência: este pode ser o capítulo final do duelo direto entre os astros. O meio-campista belga transferiu-se para o Napoli em junho de 2025, após encerrar sua brilhante passagem pelo Manchester City. Já o atacante egípcio anunciou que deixará o Liverpool para iniciar um novo desafio na carreira, embora prometa definir seu futuro clube apenas após o término do torneio de seleções.

    O domínio na Inglaterra

    Antes de alcançarem o status de lendas, os dois camisas 10 compartilharam um passado de poucas oportunidades no Chelsea, sob o comando de José Mourinho. A consagração definitiva veio em lados opostos da maior potência do futebol atual: o belga como o cérebro do Manchester City e o egípcio como a arma letal do Liverpool.

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    Durante quase uma década, a dupla personificou o auge técnico da Premier League. O embate de estilos era fascinante: de um lado, a paciência e a genialidade de De Bruyne em encontrar passes que desmontavam defesas; do outro, a força física e a velocidade explosiva de Salah, que infernizava marcadores e finalizava com precisão cirúrgica.

    Esse duelo de gigantes ditou o ritmo do futebol britânico. Entre as temporadas 2017/18 e 2024/25, Manchester City e Liverpool monopolizaram a liga inglesa — uma hegemonia quebrada apenas pelo título do Arsenal na temporada 2025/26. No saldo de conquistas desse período áureo, o belga levou a melhor com seis taças nacionais, enquanto o atacante egípcio ergueu o troféu em duas oportunidades (2019/20 e 2024/25).

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    Caminho no Mundial

    Além de Bélgica e Egito, o Grupo G conta com Irã e Nova Zelândia. Após o apito final desta segunda-feira, ambas as seleções retornam a campo no domingo (21) pela segunda rodada e encerram a fase de grupos no dia 27. Para o craque do Egito, a rodada decisiva terá um sabor ainda mais especial: o duelo ocorrerá justamente no dia do aniversário de 34 anos de Salah.

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