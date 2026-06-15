Darwin Núñez está próximo de retornar à Premier League Centroavante fica livre no mercado após encerrar vínculo com clube árabe

O atacante uruguaio Darwin Núñez está prestes a carimbar o seu retorno ao Liverpool. Após rescindir seu contrato com o Al-Hilal , o jogador de 26 anos recebeu a oportunidade de voltar a vestir a camisa dos Reds a custo zero nesta janela de transferências. A informação foi revelada inicialmente pelo jornalista Martín Charquero, que acompanha os passos da seleção celeste. O centroavante deve se integrar em breve ao elenco comandado pelo técnico Andoni Iraola , sucessor de Arne Slot no comando da equipe inglesa.

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Darwin Núñez em ação pelo Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Passagem apagada

A aventura do atleta na Arábia Saudita terminou antes do esperado devido a uma sequência de insucessos. Contratado no verão passado por € 54 milhões (R$ 335 milhões na cotação da época), o uruguaio perdeu espaço com a chegada do francês Karim Benzema, em fevereiro, o que resultou na sua exclusão da lista de inscritos do Al-Hilal para o campeonato local. Na Saudi Pro League (2025/26), o centroavante somou seis gols e quatro assistências em 16 jogos disputados.

De acordo com o jornal português A Bola, o atacante embolsava cerca de € 462 mil por semana no Al-Hilal (aproximadamente R$ 2,6 milhões na cotação atual), o que representa mais do que o dobro dos seus vencimentos anteriores na Inglaterra. Apesar das cifras astronômicas, o jogador optou por priorizar a carreira esportiva e abriu mão do salário milionário para regressar à elite do futebol europeu.

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O surpreendente retorno

Esta será a segunda passagem de Darwin Núñez por Anfield. O clube inglês investiu 75 milhões de euros (com gatilhos que poderiam atingir € 100 milhões) para tirá-lo do Benfica, por indicação direta do então treinador Jürgen Klopp. Quatro anos após o investimento inicial, e planeja comemorar 27 anos no dia 24 de junho, o Uruguai ganha uma nova chance no clube de forma gratuita.

Enquanto os bastidores do mercado fervem, o foco do centroavante está nos gramados da América do Norte. O jogador está concentrado com a delegação Uruguai para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Referência técnica do país ao lado de Federico Valverde, astro do Real Madrid , o camisa 9 lidera o Uruguai no Grupo H do Mundial , chave que conta também com Espanha, Cabo Verde e a própria Arábia Saudita .

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