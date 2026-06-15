logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Darwin Núñez está próximo de retornar à Premier League

Centroavante fica livre no mercado após encerrar vínculo com clube árabe

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 14:48
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Darwin Nunez - Liverpool x West Ham
No primeiro turno, Darwin Núñez decidiu confronto (Foto: NIGEL RODDIS / AFP)

O atacante uruguaio Darwin Núñez está prestes a carimbar o seu retorno ao Liverpool. Após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, o jogador de 26 anos recebeu a oportunidade de voltar a vestir a camisa dos Reds a custo zero nesta janela de transferências. A informação foi revelada inicialmente pelo jornalista Martín Charquero, que acompanha os passos da seleção celeste. O centroavante deve se integrar em breve ao elenco comandado pelo técnico Andoni Iraola , sucessor de Arne Slot no comando da equipe inglesa.

continua após a publicidade
  • Memphis avaliou possível confronto entre Brasil x Holanda (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)

    Memphis fala sobre possível encontro com o Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

    Ansu Fati participa de transmissão da CazéTV em jogo da Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Memphis entrou na segunda etapa de Holanda x Japão (Foto: EFE/ Sebastián Mariscal/FolhaPress ORG XMIT: GR1015)

    Como foi a estreia de Memphis pela Holanda na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
    • Darwin Núñez em ação pelo Liverpool
    Darwin Núñez em ação pelo Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Passagem apagada

    A aventura do atleta na Arábia Saudita terminou antes do esperado devido a uma sequência de insucessos. Contratado no verão passado por € 54 milhões (R$ 335 milhões na cotação da época), o uruguaio perdeu espaço com a chegada do francês Karim Benzema, em fevereiro, o que resultou na sua exclusão da lista de inscritos do Al-Hilal para o campeonato local. Na Saudi Pro League (2025/26), o centroavante somou seis gols e quatro assistências em 16 jogos disputados.

    De acordo com o jornal português A Bola, o atacante embolsava cerca de € 462 mil por semana no Al-Hilal (aproximadamente R$ 2,6 milhões na cotação atual), o que representa mais do que o dobro dos seus vencimentos anteriores na Inglaterra. Apesar das cifras astronômicas, o jogador optou por priorizar a carreira esportiva e abriu mão do salário milionário para regressar à elite do futebol europeu.

    continua após a publicidade

    O surpreendente retorno

    Esta será a segunda passagem de Darwin Núñez por Anfield. O clube inglês investiu 75 milhões de euros (com gatilhos que poderiam atingir € 100 milhões) para tirá-lo do Benfica, por indicação direta do então treinador Jürgen Klopp. Quatro anos após o investimento inicial, e planeja comemorar 27 anos no dia 24 de junho, o Uruguai ganha uma nova chance no clube de forma gratuita.

    Enquanto os bastidores do mercado fervem, o foco do centroavante está nos gramados da América do Norte. O jogador está concentrado com a delegação Uruguai para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Referência técnica do país ao lado de Federico Valverde, astro do Real Madrid , o camisa 9 lidera o Uruguai no Grupo H do Mundial , chave que conta também com Espanha, Cabo Verde e a própria Arábia Saudita .

    continua após a publicidade

    🔥 Aposte R$ 100 na Esportivabet e receba R$ 100 de volta se perder
     * É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Espanha e Cabo Verde empataram pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Copa do MundoZEBRA! Espanha pressiona, mas Cabo Verde faz história e segura empate na CopaHá 3 minutos
    Jerry de Jong defendeu as cores do Heerenveen, da Holanda (Foto: Divulgação/Heerenveen)
    Copa do MundoMorre ex-jogador da seleção holandesa; filho está na Copa do MundoHá 33 minutos
    Memphis avaliou possível confronto entre Brasil x Holanda (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)
    Copa do MundoMemphis fala sobre possível encontro com o Brasil na Copa do MundoHá 1 hora
    Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoAnsu Fati participa de transmissão da CazéTV em jogo da Copa do MundoHá 1 hora
    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Copa do MundoJornal espanhol critica Cristiano Ronaldo antes da estreia de Portugal na Copa: 'Busca-se'Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal contra Hungria pelas Eliminatórias (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Copa do MundoCristiano Ronaldo poderia jogar pela seleção de Cabo Verde; entendaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Tori Penso. árbitra da Copa do Mundo de 2026. (FIFA/Divulgação)
    Conheça a árbitra Tori Penso, primeira mulher a apitar na Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo de 1930 - Uruguai
    Entenda por que o Uruguai se considera tetracampeão do mundo
    Memphis entrou na segunda etapa de Holanda x Japão (Foto: EFE/ Sebastián Mariscal/FolhaPress ORG XMIT: GR1015)
    Como foi a estreia de Memphis pela Holanda na Copa do Mundo?
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Palpite Lance! aponta favoritos para jogos de segunda-feira na Copa do Mundo
    Doku (Photo by JOHN THYS / AFP)
    Titular da Bélgica, Doku pode viver dilema com nascimento do filho durante a Copa
    Mohamed Salah e Kevin De Bruyne reacendem rivalidade histórica na Copa do Mundo
    Argentina estreia na Copa contra a Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Argentina busca quebra de tabu em estreias na Copa do Mundo
    Max Crocombe Seleção da Nova Zelândia (reprodução instagram Max Crocombe)
    Goleiro da Nova Zelândia na Copa ficou conhecido por fazer xixi em campo e ser expulso
    Vini Jr durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro ; / CBF)
    Fifa libera entrevistas em espanhol no Mundial após polêmica com Vinícius Júnior
    Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1
    Veja os melhores momentos da goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao
    O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA (Foto: RFEF/Divulgação)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste segunda-feira (15/6)
    Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução/X)
    Real Madrid anuncia primeiro reforço para a próxima temporada
    seleção alemanha jogo curaçao copa do mundo
    Goleada em Curaçao não garante à Alemanha vida fácil na Copa, mas há bons sinais