Como foi a estreia de Memphis pela Holanda na Copa do Mundo? Camisa 10 do Corinthians teve participação discreta no confronto

O atacante Memphis Depay fez sua estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), no empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão, pela primeira rodada do Grupo F. O jogador do Corinthians começou a partida no banco de reservas e entrou apenas na reta final do confronto, que teve um gol marcado nos acréscimos e terminou sem vencedor.

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A utilização reduzida do camisa 10 já havia sido antecipada pelo técnico Ronald Koeman, da Holanda. Recuperado recentemente de lesão, Memphis chegou ao torneio sem uma sequência ideal de partidas e, por isso, teve sua minutagem controlada na estreia da seleção holandesa.

Em campo durante 20 minutos, o atacante participou discretamente das ações ofensivas, mas apresentou bom aproveitamento nos passes. Memphis acertou os sete passes que tentou, além de registrar um passe decisivo e converter o único cruzamento realizado na partida.

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Nos demais fundamentos, o jogador recuperou duas bolas, cometeu uma falta e recebeu um cartão amarelo. Memphis também encontrou dificuldades nos confrontos individuais, sem vencer nenhum dos três duelos disputados. Pelo desempenho, recebeu nota 6,5 no Sofascore.

Memphis vs Japão

20 minutos em campo 1 passe decisivo 1/1 cruzamentos certos 7/7 passes certos 2 bolas recuperadas 0/3 duelos ganhos 1 falta 1 cartão amarelo Nota Sofascore 6.5

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O que disse Ronald Koeman?

Após a partida, Koeman explicou a entrada de Memphis Depay no segundo tempo e avaliou a atuação do atacante. Segundo o treinador, a comissão técnica entendeu que a seleção holandesa precisava de mais controle da posse de bola nos minutos finais, já que a equipe encontrava dificuldades para sustentar a vantagem construída durante o confronto.

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— Memphis está chegando ao nível que queremos dele. Naturalmente, você o coloca em campo porque o time estava recuando cada vez mais. Nós praticamente não conseguíamos sair para o jogo. Então, com Koopmeiners e Memphis, você tenta ter mais retenção de bola. E isso não funcionou totalmente, porque até pelo nosso lado esquerdo fomos superados algumas vezes, o que acabou gerando situações perigosas. Isso é futebol — disse Koeman após o confronto, em entrevista coletiva.

Memphis começou a partida no banco de reservas diante do Japão (Foto: Reuters/Hannah Mckay/FolhaPress)

O comandante também detalhou a substituição de Donyell Malen por Memphis. A mudança ocorreu aos 24 minutos da etapa final, quando a Holanda ainda vencia por 2 a 1. Koeman afirmou que buscava maior presença ofensiva pelo centro do ataque, mas lamentou o fato de a equipe ter sofrido o gol de empate nos acréscimos, resultado que impediu a estreia com vitória no Mundial.

— Tirei o Malen porque achei que ele não conseguia mais dar velocidade por dentro, para chegar à área. Daí coloquei o Memphis. São mudanças que a gente faz… infelizmente, tivemos o azar de tomar o gol — comentou em entrevista à NOS.

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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