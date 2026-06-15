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Cristiano Ronaldo poderia jogar pela seleção de Cabo Verde; entenda

Cabo verde joga a primeira Copa do Mundo de sua história em 2026

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 13:19
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
Cristiano Ronaldo poderia ter jogado pela seleção de Cabo Verde (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 marca um momento histórico para Cabo Verde. Pela primeira vez, os Tubarões Azuis disputam o principal torneio do futebol mundial e iniciam sua trajetória nesta segunda-feira (15), diante da Espanha, às 13h (de Brasília). Mas uma curiosidade chama a atenção dos torcedores: a seleção africana poderia ter contado com ninguém menos que Cristiano Ronaldo.

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    Maior artilheiro da história do futebol e ainda perseguindo a marca de mil gols na carreira, o craque português possui raízes familiares em Cabo Verde. Uma das bisavós paternas de CR7, Isabel Rosa da Piedade, nasceu na ilha de São Vicente, uma das principais do arquipélago africano, e viveu por lá até os 16 anos antes de se mudar para a Ilha da Madeira.

    Foi justamente na Madeira que nasceu Cristiano Ronaldo, em 1985. Por conta dessa ascendência cabo-verdiana, o atacante teria condições de solicitar a nacionalidade do país africano. No entanto, qualquer possibilidade de defender os Tubarões Azuis acabou encerrada há mais de duas décadas, quando o jogador estreou pela seleção principal de Portugal, em 2003.

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    Cristiano Ronaldo em ação por Portugal (Foto: AFP)

    A ligação familiar ganhou destaque em 2008, quando Ronaldo conquistou sua primeira Bola de Ouro. Na época, a notícia causou grande repercussão em Cabo Verde, país que ainda dava os primeiros passos no cenário internacional do futebol e sequer havia participado da Copa Africana de Nações.

    Seleção multicultural

    A conexão entre Cristiano Ronaldo e Cabo Verde ajuda a explicar uma característica marcante da equipe que chegou ao Mundial. Mais da metade dos jogadores convocados para a Copa do Mundo nasceu fora do arquipélago.

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    O elenco conta com atletas nascidos em países como Portugal, Holanda, França, Irlanda e Estados Unidos, mas que possuem ascendência cabo-verdiana e optaram por representar a seleção africana. A diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo é uma das principais fontes de talentos para a equipe nacional.

    A seleção ainda ganhou um reforço de última hora para o torneio. O goleiro CJ dos Santos, que defendia as categorias de base dos Estados Unidos, teve sua mudança de associação aprovada pela Fifa recentemente e foi convocado para a Copa do Mundo mesmo sem ter atuado anteriormente pelos Tubarões Azuis.

    Cabo Verde é uma das sensações da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
    Cabo Verde é uma das sensações da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

    Sonho realizado

    Com pouco mais de 500 mil habitantes, Cabo Verde chega ao Mundial como uma das grandes histórias da competição. A estreia diante da poderosa Espanha representa o ápice de uma trajetória de crescimento do futebol local, que passou de seleção sem tradição continental para participante da Copa do Mundo em poucos anos.

    E embora Cristiano Ronaldo jamais tenha vestido a camisa azul dos Tubarões, sua história familiar segue como um dos capítulos mais curiosos da relação entre Cabo Verde e o futebol internacional.

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