Cristiano Ronaldo poderia jogar pela seleção de Cabo Verde; entenda
Cabo verde joga a primeira Copa do Mundo de sua história em 2026
A Copa do Mundo de 2026 marca um momento histórico para Cabo Verde. Pela primeira vez, os Tubarões Azuis disputam o principal torneio do futebol mundial e iniciam sua trajetória nesta segunda-feira (15), diante da Espanha, às 13h (de Brasília). Mas uma curiosidade chama a atenção dos torcedores: a seleção africana poderia ter contado com ninguém menos que Cristiano Ronaldo.
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Maior artilheiro da história do futebol e ainda perseguindo a marca de mil gols na carreira, o craque português possui raízes familiares em Cabo Verde. Uma das bisavós paternas de CR7, Isabel Rosa da Piedade, nasceu na ilha de São Vicente, uma das principais do arquipélago africano, e viveu por lá até os 16 anos antes de se mudar para a Ilha da Madeira.
Foi justamente na Madeira que nasceu Cristiano Ronaldo, em 1985. Por conta dessa ascendência cabo-verdiana, o atacante teria condições de solicitar a nacionalidade do país africano. No entanto, qualquer possibilidade de defender os Tubarões Azuis acabou encerrada há mais de duas décadas, quando o jogador estreou pela seleção principal de Portugal, em 2003.
A ligação familiar ganhou destaque em 2008, quando Ronaldo conquistou sua primeira Bola de Ouro. Na época, a notícia causou grande repercussão em Cabo Verde, país que ainda dava os primeiros passos no cenário internacional do futebol e sequer havia participado da Copa Africana de Nações.
Seleção multicultural
A conexão entre Cristiano Ronaldo e Cabo Verde ajuda a explicar uma característica marcante da equipe que chegou ao Mundial. Mais da metade dos jogadores convocados para a Copa do Mundo nasceu fora do arquipélago.
O elenco conta com atletas nascidos em países como Portugal, Holanda, França, Irlanda e Estados Unidos, mas que possuem ascendência cabo-verdiana e optaram por representar a seleção africana. A diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo é uma das principais fontes de talentos para a equipe nacional.
A seleção ainda ganhou um reforço de última hora para o torneio. O goleiro CJ dos Santos, que defendia as categorias de base dos Estados Unidos, teve sua mudança de associação aprovada pela Fifa recentemente e foi convocado para a Copa do Mundo mesmo sem ter atuado anteriormente pelos Tubarões Azuis.
Sonho realizado
Com pouco mais de 500 mil habitantes, Cabo Verde chega ao Mundial como uma das grandes histórias da competição. A estreia diante da poderosa Espanha representa o ápice de uma trajetória de crescimento do futebol local, que passou de seleção sem tradição continental para participante da Copa do Mundo em poucos anos.
E embora Cristiano Ronaldo jamais tenha vestido a camisa azul dos Tubarões, sua história familiar segue como um dos capítulos mais curiosos da relação entre Cabo Verde e o futebol internacional.
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