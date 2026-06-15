Argentina busca quebra de tabu em estreias na Copa do Mundo
Atual campeã mundial estreia nesta terça-feira (16), contra a Argélia
Estrear em Copa do Mundo com a faixa de campeã é uma missão ingrata devido aos holofotes. A Argentina encara esse desafio nesta terça-feira (16), às 22h (de Brasília), diante da Argélia. Nas duas ocasiões anteriores em que viveu essa condição, os "hermanos" não venceram.
Em 1990, a equipe então detentora da taça foi surpreendida por Camarões. Diante de um San Siro lotado, Omam-Biyik marcou o gol da vitória africana por 1 a 0 sobre o time de Maradona. Apesar do tropeço inicial, a Argentina chegou à final e ficou com o vice-campeonato.
+ Simule todos os jogos da Copa do Mundo!
+ Argentina testa duas escalações para a estreia da Copa do Mundo; veja
O roteiro se repetiu em 1982. Quatro anos após conquistar o título em casa, os argentinos estrearam com derrota. Vandenbergh fez o único gol da Bélgica na partida. Na segunda fase, a equipe caiu para o Brasil e deu adeus ao torneio.
O primeiro jogo de Mundial sempre traz armadilhas. A Argentina sentiu isso na pele na última edição. Começou a campanha de 2022 com derrota de virada para a Arábia Saudita, por 2 a 1, antes de se recuperar e erguer a taça.
Campeões da Copa do Mundo em estreias
A França interrompeu a sequência ruim dos atuais campeões ao bater a Austrália por 4 a 1 em 2022. Antes disso, a Itália empatou com o Paraguai em 2010, a Espanha foi goleada pela Holanda por 5 a 1 em 2014 e a Alemanha perdeu para o México por 1 a 0 em 2018.
O Brasil é o único que nunca perdeu estreando como campeão. Em 1962 e 1966, bateu México e Bulgária, ambos por 2 a 0. Ficou no 0 a 0 com a Iugoslávia em 1974. Em 1998, superou a Escócia por 2 a 1 e, em 2006, venceu a Croácia por 1 a 0.
⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Argentina x Argélia @1.60
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!
Veja o histórico de campeões nos primeiros jogos da Copa seguinte:
- 2022: França 4x1 Austrália
- 2018: Alemanha 0x1 México
- 2014: Espanha 1x5 Holanda
- 2010: Itália 1x1 Paraguai
- 2006: Brasil 1x0 Croácia
- 2002: França 0x1 Senegal
- 1998: Brasil 2x1 Escócia
- 1994: Alemanha 1x0 Bolívia
- 1990: Argentina 0x1 Camarões
- 1986: Bulgária 1x1 Itália
- 1982: Argentina 0x1 Bélgica
- 1978: Alemanha 0x0 Polônia
- 1974: Brasil 0x0 Iugoslávia
- 1970: Inglaterra 1x0 Romênia
- 1966: Brasil 2x0 Bulgária
- 1962: Brasil 2x0 México
- 1958: Alemanha 3x1 Argentina
- 1954: Uruguai 2x0 Tchecoslováquia
- 1950: Suécia 3x2 Itália
- 1938: Itália 2x1 Noruega
- 1934: Uruguai ausente
- 1930: Primeira Copa da história
Tudo sobre