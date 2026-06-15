Morre ex-jogador da seleção holandesa; filho está na Copa do Mundo Jerry de Jong se aposentou dos gramados em 2000, quando defendia as cores do MVV Maastricht

Morreu nesta segunda-feira (15), aos 61 anos, Jerry de Jong, ex-jogador da seleção da Holanda e pai de Nigel de Jong, atual diretor da federação holandesa. A causa da morte não foi divulgada.

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Nascido em Paramaribo, no Suriname, Jerry de Jong cresceu em Amsterdã e construiu uma longa carreira no futebol holandês. Atuando como zagueiro, disputou mais de 360 partidas como profissional e passou por clubes como Telstar, Heerenveen, PSV, Groningen, Eindhoven e MVV Maastricht, todos da Holanda. O ex-defensor também teve uma breve passagem pelo futebol francês, onde vestiu a camisa do Caen.

Durante sua trajetória pelo PSV, Jerry conquistou dois títulos do Campeonato Holandês e uma Copa da Holanda. Jerry de Jong se aposentou do futebol em 2000, aos 36 anos, quando defendia o MVV Maastricht.

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Pela seleção holandesa, Jerry de Jong estreou em 21 de novembro de 1990, em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa contra a Grécia. Ao todo, disputou três partidas pela equipe nacional, todas válidas pela campanha de classificação para a Eurocopa de 1992.

Em nota oficial, a federação holandesa lamentou a morte do ex-atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

— A KNVB deseja muita força à família, aos amigos e aos ex-companheiros de equipe de Jerry de Jong para lidar com essa perda — publicou a entidade.

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Nigel de Jong é diretor da federação holandesa( (Foto: x INPHO/TomxMaherx/FolhaPress)

Nigel de Jong na Holanda e Copa do Mundo

O legado de Jerry também foi seguido pelo filho Nigel de Jong. Ex-volante, ele estreou pela seleção da Holanda em 2004 e acumulou 81 partidas com a camisa da equipe nacional. Após encerrar a carreira como jogador, assumiu em 2023 o cargo de diretor da federação holandesa, cargo no qual exerce até hoje.

Aos 41 anos, Nigel acompanha a delegação holandesa na Copa do Mundo de 2026. O dirigente esteve presente no empate por 2 a 2 diante do Japão, neste domingo (14), em Dallas.

Como jogador, teve passagens por clubes importantes do futebol mundial, como Ajax, Manchester City, Milan e Galatasaray.

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