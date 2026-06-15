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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste segunda-feira (15/6)

Espanha, Bélgica e Egito são alguns dos destaques que entram em campo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 09:00
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O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA (Foto: RFEF/Divulgação)
O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA (Foto: RFEF/Divulgação)

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta segunda-feira (15) com mais quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. Entre os destaques da programação estão os confrontos entre Bélgica e Egito, além da estreia da Espanha diante de Cabo Verde. A rodada ainda conta com Arábia Saudita, Irã e Nova Zelândia em campo.

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    Além de seleções tradicionais do futebol mundial, o dia reserva confrontos importantes para a disputa das primeiras posições nos grupos. A Espanha busca começar sua caminhada com vitória, enquanto a Bélgica tenta confirmar o favoritismo diante do Egito.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo desta segunda-feira (15), com horários e onde assistir ao vivo:

    13h – Espanha x Cabo Verde – CazéTV
    16h – Bélgica x Egito – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv
    19h – Arábia Saudita x Egito – CazéTV, Globo, Sportv, N Sports e SBT
    22h – Irã x Nova Zelândia – CazéTV

    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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