Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste segunda-feira (15/6) Espanha, Bélgica e Egito são alguns dos destaques que entram em campo

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta segunda-feira (15) com mais quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. Entre os destaques da programação estão os confrontos entre Bélgica e Egito, além da estreia da Espanha diante de Cabo Verde. A rodada ainda conta com Arábia Saudita, Irã e Nova Zelândia em campo.

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Além de seleções tradicionais do futebol mundial, o dia reserva confrontos importantes para a disputa das primeiras posições nos grupos. A Espanha busca começar sua caminhada com vitória, enquanto a Bélgica tenta confirmar o favoritismo diante do Egito.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta segunda-feira (15), com horários e onde assistir ao vivo:

13h – Espanha x Cabo Verde – CazéTV

16h – Bélgica x Egito – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv

19h – Arábia Saudita x Egito – CazéTV, Globo, Sportv, N Sports e SBT

22h – Irã x Nova Zelândia – CazéTV

Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

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