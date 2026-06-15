Memphis fala sobre possível encontro com o Brasil na Copa do Mundo Atacante da seleção holandesa evitou projetar cenários no mata-mata

Após o empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão, na estreia da Copa do Mundo, o meia-atacante Memphis Depay comentou a possibilidade de enfrentar a Seleção Brasileira na próxima fase da competição.

continua após a publicidade

O Grupo F cruza com a chave do Brasil no mata-mata. Dessa forma, o líder de um grupo enfrenta o vice-líder do outro na primeira fase eliminatória. Nesse cenário, a Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção logo no início das fases decisivas. Memphis, porém, evitou projetar um eventual confronto.

— Não estamos olhando para isso neste momento (fugir do caminho do Brasil), infelizmente empatamos o jogo. Fizemos um bom jogo, deveria ter saído com a vitória. Estamos pensando no próximo jogo, e não em quem podemos pegar se avançarmos. Primeiro temos que garantir que vamos passar — disse Memphis Depay.

continua após a publicidade

Partida de Memphis Depay contra o Japão

Recuperado recentemente de lesão, Memphis chegou ao torneio sem uma sequência ideal de partidas e, por isso, teve sua minutagem controlada na estreia da seleção holandesa.

Em campo durante 20 minutos, o atacante participou discretamente das ações ofensivas, mas apresentou bom aproveitamento nos passes. Memphis acertou os sete passes que tentou, além de registrar um passe decisivo e converter o único cruzamento realizado na partida.

continua após a publicidade

Nos demais fundamentos, o jogador recuperou duas bolas, cometeu uma falta e recebeu um cartão amarelo. Memphis também encontrou dificuldades nos confrontos individuais, sem vencer nenhum dos três duelos disputados. Pelo desempenho, recebeu nota 6,5 no Sofascore.

Memphis Depay durante atividade da seleção da Holanda em Zeist (Foto: Divulgação/Holanda)

Memphis vs Japão

20 minutos em campo 1 passe decisivo 1/1 cruzamentos certos 7/7 passes certos 2 bolas recuperadas 0/3 duelos ganhos 1 falta 1 cartão amarelo Nota Sofascore 6.5

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.