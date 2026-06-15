Palpite Lance! aponta favoritos para jogos de segunda-feira na Copa do Mundo Confira os palpites da redação e do público do Lance!

A bola ainda não rolou para os quatro jogos desta segunda-feira (15) na Copa do Mundo de 2026, mas os palpites já aquecem o clima entre torcedores e jornalistas. Nas enquetes promovidas pelo Lance!, os leitores apontaram Espanha, Bélgica e Uruguai como amplos favoritos em seus compromissos, enquanto o duelo entre Irã e Nova Zelândia aparece como o mais equilibrado na opinião do público. Já entre os jornalistas da redação, o cenário também indica favoritismo para espanhóis, belgas e uruguaios, mas com uma confiança ainda maior no Irã.

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No confronto entre Espanha e Cabo Verde, válido pelo Grupo H, a confiança do público está praticamente toda voltada para os europeus. Em enquete realizada no portal, 95% dos leitores apostaram em vitória da Espanha, enquanto 3% acreditam em empate e apenas 2% enxergam um triunfo de Cabo Verde.

Entre os jornalistas do Lance!, o favoritismo espanhol é ainda mais expressivo. A Espanha recebeu o equivalente a 96,6% das escolhas da redação. O empate ficou com 3,4%, enquanto Cabo Verde não recebeu votos.

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Já em Bélgica x Egito, o cenário também é amplamente favorável aos europeus. Entre os leitores, a Bélgica recebeu 82% dos votos, contra 14% para o empate e apenas 4% para uma vitória egípcia.

Na redação, a confiança na seleção belga é um pouco mais moderada. A Bélgica recebeu 70% dos votos dos jornalistas, enquanto o empate apareceu com 20%. O Egito ficou com o equivalente a 10% das escolhas.

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Em Arábia Saudita x Uruguai, os leitores enxergam amplo favoritismo para a equipe sul-americana. O Uruguai recebeu 77% dos votos, enquanto o empate apareceu com 19% e a Arábia Saudita ficou com apenas 4%.

Entre os jornalistas do Lance!, a tendência segue favorável aos uruguaios, mas de forma menos acentuada. O Uruguai recebeu 50% dos votos da redação. O empate apareceu logo atrás, com 35,7%, enquanto a Arábia Saudita recebeu o equivalente a 14,3%.

Por fim, em Irã x Nova Zelândia, surge a maior divergência entre leitores e jornalistas. Entre os leitores, o empate lidera a enquete com 42% dos votos. O Irã aparece na sequência com 36%, enquanto a Nova Zelândia recebeu 22% das escolhas.

Na redação, porém, o panorama é completamente diferente. O Irã recebeu 77,8% dos votos dos jornalistas, consolidando-se como amplo favorito. O empate ficou com 14,8%, enquanto a Nova Zelândia recebeu o equivalente a 7,4% das escolhas.

Assim, leitores e jornalistas do Lance! convergem no favoritismo de Espanha, Bélgica e Uruguai para esta segunda-feira de Copa do Mundo. A principal diferença está no duelo entre Irã e Nova Zelândia, que divide mais a opinião dos torcedores, mas tem amplo favoritismo iraniano entre os profissionais da redação. A resposta definitiva, porém, virá dentro de campo, nos quatro jogos que prometem movimentar mais um dia de emoções no Mundial de 2026.

Onde assistir ao jogos de hoje na Copa do Mundo

13h – Espanha x Cabo Verde – CazéTV

16h – Bélgica x Egito – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv

19h – Arábia Saudita x Egito – CazéTV, Globo, Sportv, N Sports e SBT

22h – Irã x Nova Zelândia – CazéTV

Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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