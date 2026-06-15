Conheça a árbitra Tori Penso, primeira mulher a apitar na Copa do Mundo de 2026 Estadunidense comandará Tchéquia x África do Sul pela fase de grupos

A partida entre Tchéquia e África do Sul, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, terá uma mulher no comando da arbitragem. A Fifa escalou a norte-americana Tori Penso para comandar o confronto.

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Em 2023, Penso entrou para a história ao apitar a final da Copa do Mundo Feminina, disputada entre Espanha e Inglaterra, tornando-se a primeira árbitra dos Estados Unidos a comandar uma decisão de Mundial. Dois anos depois, também ganhou destaque ao integrar o quadro de arbitragem do Mundial de Clubes, sendo a única mulher entre os profissionais selecionados pela Fifa para a competição.

Natural de Stuart, no estado da Flórida, Tori Penso começou a atuar como árbitra ainda na adolescência. Formada em marketing pela Universidade Estadual da Flórida, ela chegou a trabalhar no setor corporativo antes de direcionar a carreira para a arbitragem profissional. Sua ascensão ganhou força a partir de 2013, quando passou a integrar o quadro da Federação de Futebol dos Estados Unidos.

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Em 2020, alcançou outro marco ao se tornar a primeira mulher em 20 anos a apitar uma partida da Major League Soccer (MLS), principal liga masculina do país. Desde então, passou a receber cada vez mais oportunidades em torneios internacionais organizados pela Fifa. Vale lembrar que, no Mundial do Catar, em 2022, a francesa Stéphanie Frappart se tornou a primeira mulher a comandar uma partida da história da competição masculina.

Mulheres integram equipe de arbitragem da Copa do Mundo de 2026

A Fifa selecionou seis mulheres para a equipe de arbitragem da Copa do Mundo de 2026. Duas delas atuarão como árbitras principais: a mexicana Katia Itzel García e a norte-americana Tori Penso, escalada para Tchéquia x África do Sul.

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O quadro feminino também conta com quatro assistentes e auxiliares de vídeo: Kathryn Nesbitt (Estados Unidos), Sandra Ramírez (México), Tatiana Guzmán (Nicarágua) e Enriqueta Caudillo (México). Elas foram convocadas para funções de arbitragem assistente e suporte ao VAR durante o torneio.

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