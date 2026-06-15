Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Espanha 0 x 0 Cabo Verde? Avalie os jogadores de Espanha e Cabo Verde

Veio a primeira grande zebra da Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (15), em Atlanta, a Espanha pressionou durante os 90 minutos, criou as melhores oportunidades e acertou a trave, mas parou em atuação inspirada do goleiro Vozinha e ficou no empate sem gols com Cabo Verde, pela abertura do Grupo H.

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Em sua estreia absoluta em Copas do Mundo, a seleção africana mostrou organização defensiva, disciplina tática e muita entrega para segurar uma das favoritas ao título. Diante de uma campeã mundial que chegou ao torneio embalada por uma sequência de 30 jogos sem derrota, Cabo Verde conquistou um resultado histórico, que entra para a galeria dos maiores feitos esportivos do país.

Avalie os jogadores da Espanha:

Os jogadores acionados por Luis de la Fuente durante a partida foram: Nico Williams (Rodri), Mikel Merino (Fabián Ruiz), Lamine Yamal (Gavi) e Dani Olmo (Ferran Torres).

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Avalie também os jogadores de Cabo Verde:

Time de Cabo Verde no confronto: Vozinha, Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes e Sidny Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte (Deroy Duarte), Jovane Cabral (Semedo) e Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo); Ryan Mendes e Livramento (Nuno da Costa).

Cabo Verde empatou com a Espanha em sua estreia em Copas do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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Na reta final da primeira etapa, na principal chance criada pela Fúria no Estádio de Atlanta, Ferran Torres recebeu perto da pequena área após cruzamento da esquerda e finalizou com capricho. A bola, no entanto, carimbou o travessão.

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Deu aula 🏅

O grande nome do jogo foi o goleiro Vozinha, de 40 anos. Com diversas intervenções importantes, o arqueiro de Cabo Verde parou o poderoso ataque campeão da seleção campeã europeia. Atuação de fla

Ficou abaixo 📉

A estreia da Espanha na Copa do Mundo foi um dia terrível para o atacante Oyarzabal. Titular com Luis de la Fuente, o camisa 21 completou os primeiros 30 minutos de partida sem registrar sequer um toque na bola e, quando teve a oportunidade de abrir o placar, cabeceou mal para a defesa de Vozinha.

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