Veja os melhores momentos da goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao Alemanha confirma o favoritismo e aplica goleada histórica na estreia da Copa

A Alemanha voltou a fazer história no Mundial com um placar que desperta fantasmas e memórias. Neste domingo (14), a seleção alemã aplicou uma goleada impiedosa de 7 a 1 sobre o estreante Curaçao, em partida válida pelo Grupo E. O resultado não apenas garantiu o topo da tabela para os europeus, mas também registrou o maior placar da Copa do Mundo de 2026 até o momento, superando a vitória dos Estados Unidos por 4 a 1 contra o Paraguai.

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Embora o placar evoque imediatamente o eterno vexame do Brasil na semifinal de 2014, o cenário atual desenhou um enredo bem diferente. O massacre deste domingo garantiu vaga na 12ª posição da lista de maiores goleadas da história do torneio, empatando com outros três confrontos memoráveis — incluindo o fatídico duelo no Mineirão.

Susto nos primeiros minutos e atropelo na reta final

O favoritismo e a superioridade técnica da Alemanha eram evidentes, mas o confronto guardou seu momento de drama e superação. Felix Nmecha abriu o placar logo cedo, mas a valente seleção caribenha resolveu desafiar a lógica. Aos 21 minutos da primeira etapa, Livano Comenencia venceu o goleiro Neuer e marcou o gol de empate, incendiando a torcida e criando uma breve ilusão de surpresa.

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Empatando o jogo por alguns minutos no primeiro tempo contra a Alemanha, Livano Comenencia fez o único gol de Curaçao no jogo e o primeiro de Curaçao em Copas do Mundo (Foto: Paul ELLIS/AFP)

A resistência de Curaçao, contudo, não se sustentou diante da pressão alemã. O placar foi aberto logo aos 6 minutos, quando Felix Nmecha aproveitou uma boa jogada ofensiva para colocar a Alemanha em vantagem. Os caribenhos ainda conseguiram reagir, mas a engrenagem alemã funcionou com força total no restante da primeira etapa: Nico Schlotterbeck desempatou aos 38 minutos, e Kai Havertz marcou nos acréscimos antes do intervalo.

No segundo tempo, a partida transformou-se em um verdadeiro monólogo técnico. Jamal Musiala e Nathaniel Brown balançaram as redes aos 47 e 68 minutos, respectivamente, seguidos por Deniz Undav aos 78. Para fechar a goleada com requintes de crueldade, Kai Havertz voltou a marcar aos 88 minutos, selando o histórico e doloroso 7 a 1.

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Nathaniel Brown marcou o quinto gol da Alemanha contra Curaçao (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Recorde histórico permanece intacto

Apesar da contundência do resultado, o placar não quebrou o recorde principal dos alemães. Os impiedosos 7 a 1 aplicados contra Curaçao e Brasil ficam atrás da maior vitória da Alemanha em Copas. Essa marca histórica pertence à estreia de 2002, quando os alemães esmagaram a Arábia Saudita por 8 a 0. Aquele confronto foi marcado pelo hat-trick de Miroslav Klose, que mais tarde se consolidaria como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols.

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