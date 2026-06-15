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Entenda por que o Uruguai se considera tetracampeão do mundo

Seleção estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira contra a Arábia Saudita

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 12:57
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Copa do Mundo de 1930 - Uruguai
Uruguai foi o grande campeão da Copa do Mundo de 1930 (Foto: Reprodução)

A bola vai rolar para o Uruguai na Copa do Mundo de 2026. A seleção celeste estreia nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), diante da Arábia Saudita, carregando a tradição de uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. Mas, junto com a história vencedora, os uruguaios também levam uma antiga polêmica: afinal, o país é bicampeão ou tetracampeão do mundo?

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    Oficialmente, o Uruguai conquistou duas Copas do Mundo: a primeira edição do torneio, em 1930, disputada em casa, e a de 1950, no Brasil, quando protagonizou o histórico "Maracanazo" ao derrotar a Seleção Brasileira no Maracanã.

    Uruguai foi campeão do mundo dentro do Maracanã contra o Brasil diante de 200 mil torcedores (Foto: Divulgação)

    No entanto, os uruguaios reivindicam outros dois títulos mundiais: as medalhas de ouro no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 1924, em Paris, e de 1928, em Amsterdã. Antes da criação da Copa do Mundo, a competição olímpica era considerada o principal torneio internacional de seleções e era organizada pela Fifa, reunindo as melhores equipes do planeta.

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    Destaque mundial e sede da primeira Copa do Mundo

    Na década de 1920, o Uruguai era a grande potência do futebol mundial. O bicampeonato olímpico consolidou a supremacia da Celeste e foi justamente o principal motivo para que a Fifa escolhesse o país como sede da primeira Copa do Mundo, em 1930.

    A entidade máxima do futebol reconhece a importância histórica das conquistas olímpicas uruguaias e autorizou a seleção a exibir quatro estrelas em seu escudo: duas pelos títulos mundiais de 1930 e 1950 e outras duas pelos ouros olímpicos de 1924 e 1928.

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    Vestiário do Uruguai com escudo contendo as 4 estrelas (Foto: Divulgação)

    Por isso, embora os registros oficiais da Copa do Mundo apontem apenas dois títulos, para os uruguaios a conta é diferente: a Celeste entra em campo nesta segunda-feira defendendo a tradição de quem se considera, há décadas, tetracampeã do mundo.

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