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Fifa libera entrevistas em espanhol no Mundial após polêmica com Vinícius Júnior

Fifa alega falha operacional como justificativa

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 10:39
Atualizado há 1 minutos
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Vini Jr durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro ; / CBF)
Vini Jr durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro; CBF)

A Fifa voltou atrás em sua autoridade e liberou o uso do espanhol em todas as entrevistas oficiais da Copa do Mundo. A medida entra em vigor imediatamente, mesmo em partidas sem nenhuma seleção hispânica em campo. Segundo a imprensa da Espanha e do México, a entidade agora igualou o espanhol ao inglês, com tradução simultânea garantida em todos os eventos do torneio, além dos idiomas nativos dos países de cada confronto.

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    O ápice da polêmica

    A mudança de postura da Fifa ocorreu após uma péssima repercussão global do veto imposto a Vinícius Júnior e a Achraf Hakimi. As atletas receberam ordens para não responder aos questionamentos em espanhol durante o duelo entre Brasil e Marrocos . As imagens do episódio viralizaram nas redes sociais e geraram uma onda de críticas públicas de torcedores e jornalistas. Afinal, o espanhol é a língua oficial do México, uma das três nações que sediaram a atual Copa do Mundo .

    Hakimi durante entrevista coletiva na véspera de Brasil x Marrocos (Foto: Foto por DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

    A negativa de Vini Jr. 

    Abordado na zona mista por um repórter venezuelano , que solicita uma declaração no idioma hispânico, o craque da Seleção Brasileira 'bateu o pé' e manteve sua postura firme. O jogador do Real Madrid garantiu que, naquele espaço, a prioridade era a sua língua nativa.

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    A justificativa da entidade: falha operacional

    Em pronunciamento, a Fifa alegou que o veto se limitou a um problema estritamente operacional. A entidade explicou que, antes de cada rodada, as comissões técnicas definem quais línguas necessitam de tradução.

    Para o embate entre brasileiros e marroquinos, a delegação do Brasil solicitou os suportes em português e italiano — este último para atender ao técnico Carlo Ancelotti. Por outro lado, o Marrocos demandou árabe e francês.

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    Dessa forma, o atendimento à imprensa em Nova Jersey contava apenas com esses quatro idiomas, além do inglês, a língua local. Com a nova diretriz, a Fifa corrige a rota, evita novos desgastes diplomáticos e abraça de vez um dos idiomas mais falados do planeta.

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