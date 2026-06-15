Goleiro da Nova Zelândia na Copa ficou conhecido por fazer xixi em campo e ser expulso Max Crocombe protagonizou o episódio em 2017

A Nova Zelândia estreia nesta segunda-feira (15) na Copa do Mundo diante do Irã e conta em seu elenco com um personagem de história bastante inusitada. O goleiro Max Crocombe ficou conhecido mundialmente em 2017 após ser expulso por urinar durante uma partida.

A Nova Zelândia estreia nesta segunda-feira (15) na Copa do Mundo diante do Irã e conta em seu elenco com um personagem de história bastante inusitada. O goleiro Max Crocombe ficou conhecido mundialmente em 2017 após ser expulso por urinar durante uma partida.

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O episódio aconteceu quando Crocombe defendia o Salford City, equipe que disputava a sexta divisão do futebol inglês. Aos 42 minutos do segundo tempo, o goleiro procurou um dos seguranças do estádio para avisar que precisava ir ao banheiro e perguntou como deveria proceder.

O segurança o alertou para que não fizesse suas necessidades nas proximidades do campo. Mesmo assim, sem conseguir se conter, Crocombe se dirigiu a uma área próxima à arquibancada e urinou durante a partida.

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Ao retornar ao gramado, o árbitro, que já havia sido informado sobre a situação, mostrou cartão vermelho e expulsou o goleiro. O caso ganhou grande repercussão na Inglaterra e rapidamente se tornou uma das histórias mais curiosas do futebol local.

Além da punição dentro de campo, o episódio também trouxe consequências fora dele. Um torcedor afirmou ter se sentido ofendido pela cena, registrou uma queixa na polícia e deu início a um processo judicial contra o jogador.

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Pouco tempo depois, diante da repercussão do caso, Crocombe se manifestou nas redes sociais. Em sua mensagem, o goleiro pediu desculpas pelo ocorrido, classificou o momento como uma "situação desconfortável" e admitiu ter cometido um "erro de julgamento".

Atualmente, Crocombe defende o Millwall, clube que disputa a Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Aos 32 anos, o goleiro vai disputar sua primeira Copa do Mundo com a Nova Zelândia

Nova Zelândia na Copa

A Nova Zelândia está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Irã, Bélgica e Egito. A seleção estreia nesta segunda-feira (15), diante dos iranianos, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, Estados Unidos.

Na segunda rodada, os neozelandeses enfrentam o Egito no próximo domingo (21), às 22h, no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

A participação da equipe na fase de grupos será encerrada diante da Bélgica, no dia 27 de junho, também no BC Place, em Vancouver. A partida está marcada para a meia-noite (horário de Brasília).

Seleção da Nova Zelândia (reprodução instagram Max Crocombe)

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