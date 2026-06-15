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Titular da Bélgica, Doku pode viver dilema com nascimento do filho durante a Copa

Atacante belga afirmou que deseja estar presente no parto da esposa

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
15/06/2026 12:28
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Doku (Photo by JOHN THYS / AFP)
Doku (Photo by JOHN THYS / AFP)
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O atacante da Bélgica, Jeremy Doku, pode viver um dilema durante a disputa da Copa do Mundo. Aos 24 anos, o jogador do Manchester City aguarda o nascimento de seu primeiro filho e pode precisar deixar a competição para acompanhar o parto.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O atacante da Bélgica, Jeremy Doku, pode viver um dilema durante a disputa da Copa do Mundo. Aos 24 anos, o jogador do Manchester City aguarda o nascimento de seu primeiro filho e pode precisar deixar a competição para acompanhar o parto.

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    • A esposa de Doku, Shireen, tem previsão de dar à luz na segunda semana de julho, período em que o Mundial estará na fase de quartas de final. Caso a Bélgica avance até essa etapa, a seleção poderá ter que lidar com uma eventual ausência do atacante.

    Segundo a imprensa belga, a federação já trabalha em um plano logístico para permitir que o jogador viaje para acompanhar o nascimento do filho e retorne aos Estados Unidos a tempo de disputar uma possível sequência da competição.

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    Recentemente, Doku deixou claro que deseja estar presente em um momento tão importante de sua vida. Em entrevista, o atacante afirmou que pretende conciliar o compromisso familiar com a participação na Copa do Mundo: "É meu primeiro filho, então eu definitivamente gostaria de estar lá", afirmou Doku.

    Dentro de campo, Doku é uma das principais esperanças ofensivas da Bélgica para o Mundial. O atacante chega à competição após mais uma temporada regular pelo Manchester City. Mesmo alternando entre a condição de titular e reserva em alguns momentos, foi presença constante na equipe comandada por Pep Guardiola. Ao todo, o belga marcou oito gols e distribuiu 11 assistências em 47 partidas disputadas.

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    Bélgica na Copa

    A Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia. A seleção europeia estreia nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), contra os egípcios, no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

    Na segunda rodada, os belgas enfrentam o Irã no próximo domingo (21), também às 16h, desta vez no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. A equipe encerra sua participação na fase de grupos diante da Nova Zelândia no dia 27 de junho. A partida será disputada no BC Place, em Vancouver, no Canadá, com início à 00h (horário de Brasília).

    Bélgica (reprodução Instagram seleção Belga)
    Bélgica (reprodução Instagram seleção Belga)

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