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Ansu Fati participa de transmissão da CazéTV em jogo da Copa do Mundo

Jovem de 23 anos se formou nas categorias de base do Barcelona

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
15/06/2026 13:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

Durante a estreia da Seleção da Espanha contra Cabo Verde na Copa do Mundo, o atacante Ansu Fati integrou a bancada de comentaristas da CazéTV nesta segunda-feira (15). O jogador do Barcelona fez uma participação especial no canal de Casimiro Miguel para o jogo válido pelo Grupo H do torneio.

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    • O jovem espanhol de 23 anos ficou cerca de 45 minutos na bancada. Ele acompanhou a equipe da emissora de streaming no pré-jogo e deixou a transmissão antes do início da partida. Luis Felipe Freitas narra o confronto. Casimiro Miguel, Donan Campos e Rafa Oliveira fazem os comentários. Bárbara Coelho fica na função de repórter.

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    Ansu Fati atuou como comentarista durante o pré-jogo na CazéTV (Foto: Reprodução/Instagram)
    Ansu Fati atuou como comentarista durante o pré-jogo na CazéTV (Foto: Reprodução/Instagram)

    Presença de Ansu Fati na transmissão da CazéTV

    O atacante atualmente no Mônaco, emprestado pelo Barcelona, não foi convocado pelo técnico Luis de la Fuente para a Copa do Mundo. O atacante aproveita o período de descanso no Brasil. Durante a transmissão na CazéTV, Ansu Fati confirmou sua ida definitiva para o Mônaco. O clube francês exerceu a opção de compra prevista em contrato após o empréstimo.

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    O atacante foi formado nas categorias de base do Barcelona. Ele era considerado uma das principais promessas de sua geração. Lesões frequentes nos últimos anos prejudicaram sua sequência em alto nível, causando empréstimos para outros clubes, como o Brighton, clube da Premier League, em 2024.

    Nos últimos dias, a promessa espanhola foi vista no Rio de Janeiro com João Pedro, atacante do Chelsea que também não disputa o Mundial. Vídeos nas redes sociais mostram os dois dançando em uma comunidade carioca.

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