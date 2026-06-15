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Jornal espanhol critica Cristiano Ronaldo antes da estreia de Portugal na Copa: 'Busca-se'

Atacante passou em branco nos amistosos contra Chile e Nigéria, mas segue prestigiado pelo treinador

PorLance!São Paulo (SP)
15/06/2026 13:23
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Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Portugal estreia na Copa do Mundo de 2026 na próxima quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), contra a República Democrática do Congo, no NRG Stadium, em Houston, cercada pela expectativa em torno de Cristiano Ronaldo. Às vésperas do primeiro compromisso pelo Grupo K, o atacante de 41 anos virou tema de análise do jornal espanhol AS, que destacou o jejum de gols do camisa 7 nos amistosos preparatórios diante de Chile e Nigéria.

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    • Segundo a publicação, o técnico Roberto Martínez manteve a confiança no camisa 7 durante os dois compromissos preparatórios e reforçou sua condição de titular da seleção. Contra a Nigéria, Cristiano teve a principal oportunidade logo aos nove minutos, mas desperdiçou uma chance cara a cara com o goleiro. Ao longo da partida, finalizou quatro vezes, sem acertar o alvo. O desempenho deu sequência ao amistoso diante do Chile, quando também encontrou dificuldades para converter as oportunidades criadas.

    — Roberto Martínez sabe que Cristiano Ronaldo é seu atacante de referência e acredita que precisará da melhor versão do português para conquistar o Mundial. Mas ela ainda não apareceu. Nos amistosos contra Chile e Nigéria, o camisa 7 passou em branco, mesmo com a seleção portuguesa insistindo em criar oportunidades para que o craque balançasse as redes. Sem sucesso — diz o artigo.

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    Apesar da seca nos amistosos, os números recentes do português seguem significativos. O atacante encerrou a temporada pelo Al Nassr com 30 gols em 37 partidas e também teve papel decisivo na campanha de Portugal na Liga das Nações e nas Eliminatórias da Copa. Para o jornal espanhol, o momento sem marcar não chega a ser motivo de preocupação, mas chama atenção pela proximidade da estreia diante do Congo.

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