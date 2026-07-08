Presidente do Bayer Leverkusen reforça aposta no Brasil e não descarta amistoso no país
Dirigente afirma que clube alemão quer manter relação permanente com o futebol brasileiro, cita projetos em São Paulo e no Rio e diz esperar trazer o time para jogar no país
O Bayer Leverkusen quer ampliar sua presença no Brasil e manter uma relação constante com o futebol do país. Em bate-papo com o Lance!, o presidente do clube alemão, Fernando Carro, afirmou que o Brasil é estratégico para a instituição, lembrou a ligação histórica com jogadores brasileiros e admitiu a possibilidade de o time disputar amistosos em território brasileiro nos próximos anos.
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O dirigente destacou que o clube não vê as ações no país como iniciativas pontuais. Depois de uma visita no ano passado e de uma nova agenda no Rio de Janeiro, o Leverkusen pretende seguir ativo no Brasil por meio de parcerias, projetos sociais e ações de aproximação com torcedores.
— Quando fazemos algo, não queremos vir uma vez e nunca mais. Queremos manter a relação — afirmou o presidente.
Bayer Leverkusen mira relação permanente com o Brasil
Na entrevista, o presidente reforçou que o Brasil tem peso não apenas no futebol, mas também nos planos institucionais do Bayer Leverkusen. Segundo ele, o clube alemão tem uma ligação antiga com atletas brasileiros: 24 jogadores do Brasil já atuaram pelo Leverkusen, número citado pelo dirigente como prova dessa proximidade.
O presidente também mencionou ex-jogadores brasileiros campeões mundiais que passaram pelo clube, como Jorginho e Paulo Sérgio, e lembrou projetos desenvolvidos no país.
— O Brasil é um grande país, importante no mundo e importante no futebol. Sigo acreditando no futuro do futebol brasileiro. O Bayer Leverkusen está muito ligado ao futebol do Brasil — disse.
O dirigente citou a Academia em São Paulo e o apoio ao projeto Bola Pra Frente, no Rio de Janeiro, como exemplos das iniciativas do clube no país. A fala reforça o interesse do Leverkusen em usar o Brasil como ponto relevante de relacionamento esportivo e social.
Clube admite possibilidade de jogar no Brasil
Questionado sobre a chance de o Bayer Leverkusen disputar amistosos no Brasil, o presidente não descartou a ideia. Ele explicou que esse tipo de planejamento é feito ano a ano, mas deixou claro que o desejo existe.
— Nós gostaríamos. Isso se planeja ano a ano e espero que, em algum ano, venhamos aqui — afirmou.
A possibilidade de uma partida no Brasil seria um passo importante na aproximação do clube com o torcedor brasileiro. O dirigente também lembrou que os jogos da Bundesliga têm transmissão no país e afirmou perceber aumento no número de fãs que acompanham o Leverkusen pela televisão.
Brasil segue no radar do clube alemão
Mesmo citando a derrota recente do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, o presidente fez questão de demonstrar confiança no futebol brasileiro. Para ele, o país continua sendo uma referência mundial e um mercado importante para o Leverkusen.
A fala ocorre em um momento de busca dos clubes europeus por maior presença internacional, com ações de base, projetos sociais, academias e fortalecimento de marca fora da Europa. No caso do Bayer Leverkusen, a conexão com atletas brasileiros dá força a essa estratégia.
O clube alemão, portanto, não pretende apenas visitar o Brasil. A intenção, segundo o dirigente, é construir uma presença contínua, fortalecer parcerias e, se possível, transformar essa relação em jogos e novas ações nos próximos anos.
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