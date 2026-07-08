Jorge Jesus abrirá mão de R$ 46,5 milhões para treinar Portugal, diz jornal
Ídolo do Flamengo, Jorge Jesus assumirá a seleção portuguesa
O técnico Jorge Jesus está prestes a se tornar o novo comandante da seleção de Portugal. Segundo informações do jornal A Bola, o treinador de 71 anos — e ídolo do Flamengo — aceitou abrir mão de impressionantes R$ 46,5 milhões anuais para realizar o desejo de dirigir a equipe de seu país natal. O acordo deve ser oficializado nos próximos dias.
O "Mister" chega para suceder o contestado Roberto Martínez, cujo vínculo se encerrou oficialmente nesta quarta-feira (8), dois dias após eliminação na Copa do Mundo diante da Espanha. Jesus assume o projeto focado no ciclo da Eurocopa 2028 e da Copa do Mundo 2030, torneio no qual o território lusitano será uma das sedes, ao lado de Marrocos e Espanha.
Para aceitar o desafio, o profissional concordou com um corte severo em seus vencimentos. Em sua última passagem pelo futebol saudita, à frente do Al-Nassr (equipe de Cristiano Ronaldo), ele recebia uma fortuna de 12 milhões de euros por ano (cerca de R$ 70,8 milhões). No comando da seleção europeia, o salário fixado será de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões), o que comprova o tamanho de sua ambição esportiva em detrimento das cifras financeiras.
O comandante desembarca na Europa referendado por um trabalho de excelência no Oriente Médio. Jorge Jesus quebrou o favoritismo do rival Al-Hilal e organizou o Al-Nassr para erguer o 11º troféu da liga local com uma campanha avassaladora.
O desempenho de Jorge Jesus na última liga local:
Campeão da Liga Profissional Saudita 2025/26 (86 pontos)
- Jogos: 34
- Vitórias: 28
- Empates: 2
- Derrotas: 4
- Gols marcados: 91
- Gols sofridos: 28
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