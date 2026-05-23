Após tensões, Irã transfere centro de treinamento na Copa do Mundo

O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, anunciou neste sábado (23) que a seleção nacional transferiu o seu centro de treinamento na Copa do Mundo de 2026. A base, que ficaria nos Estados Unidos, mudou para o México. O dirigente afirma que a Fifa aprovou a decisão, embora a entidade máxima do esporte ainda não tenha confirmado a informação de forma oficial.

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A equipe do Irã possuía um planejamento inicial para realizar a sua preparação na cidade de Tucson, no estado do Arizona. A necessidade de alteração de local ocorreu em meio a incertezas sobre a guerra no Oriente Médio e preocupações com a segurança da delegação. Autoridades do Complexo Esportivo Kino, em Tucson, preferiram não comentar o assunto.

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A seleção iraniana ficará instalada em Tijuana, cidade mexicana localizada ao sul de San Diego. Em comunicado oficial divulgado por sua assessoria, Mehdi Taj explicou que todas as bases das seleções participantes exigem aprovação prévia rigorosa.

— Felizmente, após as solicitações que enviamos e as reuniões que tivemos com dirigentes da FIFA e da Copa do Mundo em Istambul, bem como a reunião online que realizamos ontem em Teerã com o respeitado secretário-geral da FIFA, nosso pedido para mudar o centro de treinamento da seleção dos Estados Unidos para o México foi aprovado — declarou Taj.

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Treino da Seleção Iraniana na Turquia (Foto: Oner SAN / AFP)

Logística e calendário de jogos

A federação avalia que a proximidade de Tijuana com Inglewood, subúrbio de Los Angeles onde ocorrerão dois jogos do time, trará benefícios diretos. A nova instalação abriga toda a estrutura necessária, com campos esportivos, academia e restaurante privativo.

Outro fator decisivo para a transferência é a resolução de possíveis impasses com vistos, uma vez que a equipe cruzará a fronteira para entrar nos Estados Unidos a partir do México. O presidente da federação destacou a possibilidade de a delegação utilizar voos da companhia Iran Air para as viagens de ida e volta ao território mexicano.

O Irã integra o Grupo G da competição e tem três confrontos marcados para a primeira fase da Copa do Mundo. A estreia será no dia 15 de junho contra a Nova Zelândia, em Inglewood, na Califórnia. No dia 21 de junho, a equipe volta a atuar na mesma cidade, desta vez em um duelo contra a Bélgica. O encerramento da fase de grupos acontecerá no dia 26 de junho, diante da seleção do Egito, em Seattle, Washington.

Treino da Seleção Iraniana na Turquia (Foto: Oner SAN / AFP)

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