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Mikel Merino abre jogo sobre lesão após quatro meses

Jogador está fora por lesão desde janeiro deste ano

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 22/05/2026
19:05
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Jorginho Merino Arsenal
imagem cameraMikel Merino fala após quatro meses de lesão (Foto: Justin Tallis/AFP)
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O retorno de Mikel Merino aos treinamentos do Arsenal trouxe alívio ao clube londrino às vésperas da final da Champions League. Após quase cinco meses afastado, o espanhol abriu o coração sobre o período mais difícil da carreira e revelou que chegou a temer nunca mais voltar a jogar futebol.

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Fora dos gramados desde janeiro, Merino sofreu uma rara fratura por estresse no pé durante a derrota para o Manchester United na Premier League. O meio-campista havia saído do banco para marcar um gol, mas terminou a partida sentindo fortes dores. Dias depois, veio o diagnóstico que assustou até os médicos responsáveis pelo caso.

— Era uma fratura em uma parte muito estranha do pé que nem mesmo os especialistas tinham visto antes. Não sabíamos o que esperar, qual caminho seguir na recuperação e nem se eu conseguiria voltar a jogar — contou o espanhol.

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A lesão obrigou Merino a passar por cirurgia e interrompeu abruptamente uma temporada que vinha sendo uma das melhores de sua carreira. Antes do problema físico, o volante havia marcado quatro gols e distribuído três assistências em 21 jogos do Campeonato Inglês.

O jogador admitiu que o impacto psicológico foi ainda mais pesado nos primeiros dias após receber a notícia de que ficaria cerca de cinco meses afastado.

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— Quando disseram o tempo de recuperação, só conseguia pensar em perder a Copa do Mundo, perder o fim da temporada e não poder ajudar meus companheiros. Fiquei devastado naquele momento — revelou.

Durante parte da recuperação, Merino precisou utilizar muletas e até uma scooter de mobilidade para conseguir sair de casa. O espanhol contou que buscou transformar o período difícil em motivação para evoluir mentalmente e fisicamente.

— Eu tinha duas opções: desmoronar e chorar até não aguentar mais ou manter a cabeça erguida e seguir trabalhando. Escolhi continuar positivo. Essa é a forma como encaro a vida — afirmou.

Mesmo longe dos gramados, o meio-campista permaneceu próximo do elenco durante toda a campanha histórica do Arsenal na temporada. Segundo ele, o apoio recebido dos companheiros foi fundamental para enfrentar os meses de recuperação.

— Hoje acordei me sentindo como se fosse o primeiro dia de aula. Ver meus companheiros novamente e receber todo esse carinho deles foi incrível — disse.

Na última quinta-feira (21), Merino voltou a treinar com o grupo principal e participou de atividades leves sob o comando de Mikel Arteta. A expectativa é que o espanhol esteja disponível para os últimos compromissos da temporada, incluindo a decisão da Champions League contra o Paris Saint-Germain.

— Meu pé está ótimo. Já nem penso mais nisso. Me sinto em forma e pronto para jogar — completou Merino.

Mikel Merino e Bukayo Saka comandaram a vitória do Arsenal sobre o Slavia Praga na Champions League (Foto: Michal Cizek / AFP)
Mikel Merino em ação pelo Arsenal (Foto: Michal Cizek / AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Arsenal volta suas atenções para os últimos desafios da temporada. Os Gunners enfrentam o Crystal Palace na rodada final da Premier League antes de iniciarem a preparação definitiva para a grande decisão da Champions League, marcada para o próximo dia 30 de maio, contra o PSG.

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