Bruno Guimarães quer deixar o Newcastle e pode fechar com gigante da Inglaterra Volante da Seleção Brasileira vive momento de valorização no mercado e transferência pode custar acima dos 60 milhões de libras

O meio-campista Bruno Guimarães informou ao Newcastle que quer deixar o clube nesta janela de transferências e já tem um provável novo destino. O jogador de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, está próximo de um acerto com o Arsenal, segundo informações do jornal inglês The Athletic. De acordo com o veículo, o brasileiro já avisou a sua atual equipe a ideia de ser negociado, em uma transferência que deve girar em torno 60 milhões de libras, o que corresponde a pouco mais de R$ 414 milhões na cotação atual.

Bruno Guimarães atua no Newcastle desde 2022 e se tornou um dos principais nomes da equipe após a compra do clube por parte de um fundo de investimento ligado ao governo da Arábia Saudita. O volante disputou 153 partidas na Premier League desde sua chegada, com 30 gols e 26 assistências. Também conquistou uma Copa da Liga Inglesa, em 2025.

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A possível transferência para o Arsenal não é novidade. Os Gunners já haviam feito uma investida em Bruno Guimarães abaixo dos 60 milhões de libras, que foi prontamente recusada pelo Newcastle. O clube havia em seu planejamento abrir negociações pelo meio-campista, principalmente após a venda de nomes importantes, como Sandro Tonali, que também é meia e acertou sua ida para o Tottenham, e Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona.

Do lado do Arsenal, a ideia da contratação de Bruno Guimarães é vista como fundamental, de acordo com o The Athletic. O atual campeão da Premier League tem Declan Rice como titular para a função, mas o técnico Mikel Arteta vê Guimarães como um complemento ao jogador e que eleva o nível técnico dos Gunners na defesa do título nacional.

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O perfil do jogador também está dentro do planejamento do Arsenal. Aos 28 anos, Guimarães ainda é visto como um atleta de longevidade para o clube, podendo atuar em alto nível por várias temporadas. Após uma boa Copa do Mundo pelo Brasil, com quatro assistências distribuídas, o volante está valorizado no mercado, o que aumenta seu valor e torna o principal empecilho para sua transferência neste momento.