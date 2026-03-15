A Uefa anunciou neste domingo (15) o cancelamento da Finalíssima de 2026, confronto que reuniria os campeões da Copa América de 2024, a Argentina, e da Eurocopa do mesmo ano, a Espanha. A partida estava prevista para 27 de março, inicialmente no Catar, mas precisou ser adiada em razão da atual situação política da região. Segundo a organização europeia, a realização do evento tornou-se inviável posteriormente por desacordos de datas com a seleção sul-americana.

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— Com forte determinação em salvar a importante partida, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar um jogo de tamanha importância em um prazo extremamente curto, a Uefa explorou outras alternativas viáveis, mas todas se mostraram inaceitáveis ​​para a Federação Argentina de Futebol — escreveu a entidade, em nota oficial.

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A Uefa afirmou ter trabalhado intensamente para encontrar alternativas após a inviabilidade de realizar a Finalíssima no Catar. A primeira proposta previa a transferência do jogo para o Santiago Bernabéu, em Madri, com manutenção da data original e divisão igual de ingressos entre torcedores das duas seleções.

O plano, aliás, contava com o apoio do Real Madrid, proprietário do estádio, mas foi recusado pela federação da Argentina. Outra possibilidade analisada foi a realização da decisão em dois jogos: o primeiro em Madri, em 27 de março, e o segundo em Buenos Aires, em uma futura data Fifa antes das próximas edições da Eurocopa e da Copa América, proposta que também não avançou.

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Nico Williams e Lamine Yamal comemoram o título da Eurocopa de 2024 após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final, no Olympiastadion, em Berlim (Foto: Javier Soriano/AFP)

A última tentativa foi propor a realização da Finalíssima em campo neutro no dia 27, data inicialmente prevista, ou em 30 de março. A proposta também foi rejeitada pela AFA, que apresentou como contraproposta disputar o evento após a Copa do Mundo de 2026, ideia descartada pela organização. Segundo a Uefa, a entidade argentina informou ter disponibilidade apenas em 31 de março para a realização da partida.

A Finalíssima foi criada a partir de uma parceria entre a Uefa e a Conmebol para colocar frente a frente os campeões continentais da Europa e da América do Sul em partida única. A primeira edição ocorreu em 2022, quando a Argentina venceu a Itália por 3 a 0, no Wembley Stadium.

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Comunicado oficial da Uefa 📜

Após muitas discussões entre a UEFA e as autoridades organizadoras do Catar, foi anunciado hoje que, devido à atual situação política na região, a Finalíssima entre a Espanha, vencedora do Uefa EURO 2024, e a Argentina, campeã da CONMEBOL Copa América 2024, não poderá ser disputada como esperado no Catar, no dia 27 de março.

É motivo de grande decepção para a UEFA e os organizadores que as circunstâncias e o momento escolhido tenham impedido as equipes de competir por este prestigioso prêmio no Catar – um país que demonstrou repetidamente sua capacidade de sediar eventos internacionais de classe mundial em instalações de última geração.

A UEFA gostaria de expressar sua profunda gratidão ao comitê organizador e às autoridades competentes do Catar pelo trabalho realizado para tentar sediar a partida e pela certeza de que a paz retornará à região em breve.

A Finalíssima foi criada como parte da estreita parceria entre a UEFA e a CONMEBOL e reúne os campeões europeus e sul-americanos numa celebração do mais alto nível do futebol internacional. A Argentina, atual campeã mundial, venceu a edição inaugural em 2022 com uma vitória por 3 a 0 sobre a Itália no Estádio de Wembley, em Londres.

Com forte determinação em salvar a importante partida, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar um jogo de tamanha importância em um prazo extremamente curto, a Uefa explorou outras alternativas viáveis, mas todas se mostraram inaceitáveis ​​para a Federação Argentina de Futebol.

A primeira opção era realizar a partida no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na data original, com uma divisão de 50/50 entre os torcedores presentes. Isso teria proporcionado um cenário de nível internacional, à altura de um evento tão prestigioso, mas a Argentina recusou.

A segunda opção era realizar a Finalíssima em dois jogos – um no Santiago Bernabéu, em 27 de março, e o outro em Buenos Aires, durante uma data internacional antes da UEFA EURO e da Copa América de 2028, oferecendo novamente uma divisão de público de 50/50 para a partida em Madri. Essa opção também foi rejeitada.

Por fim, a UEFA solicitou à Argentina um compromisso de que, caso fosse encontrado um local neutro na Europa, o jogo poderia ser realizado em 27 de março, conforme planejado e anunciado em 18 de dezembro de 2025, ou na data alternativa de 30 de março. Essa proposta também foi rejeitada.

A Argentina sugeriu, em contrapartida, que a partida fosse realizada após a Copa do Mundo, mas, como a Espanha não tinha datas disponíveis, essa opção teve que ser descartada. Por fim, e contrariando o plano original de que o jogo aconteceria em 27 de março, a Argentina declarou sua disponibilidade para jogar exclusivamente em 31 de março, data que se mostrou inviável.

Em consequência disso, e para pesar da UEFA, esta edição da Finalíssima foi cancelada. A UEFA gostaria de expressar seus sinceros agradecimentos ao Real Madrid CF, ao comitê organizador e às autoridades do Catar pelo apoio e cooperação na tentativa de viabilizar esta partida. No caso do Real Madrid, os esforços foram feitos em um prazo extremamente curto. Agradecemos também à Federação Espanhola de Futebol pela flexibilidade em se adaptar a todas as opções propostas ao longo do processo.