Convocação de Ancelotti: Estêvão é dúvida na Seleção, e Chelsea sofre sem brasileiro

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Com uma lesão muscular, Estêvão é uma dúvida para a convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O jogador desfalcou o Chelsea pelo sexto jogo consecutivo e não tem um prazo exato para retornar aos gramados.

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Na sexta-feira (13), Liam Rosenior, treinador do Chelsea, comentou sobre a lesão de Estêvão na coletiva de imprensa de véspera da partida contra o Newcastle. O inglês não garantiu a presença do brasileiro na partida contra o PSG, pela Champions League, na terça-feira (17).

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- Estêvão ainda está um pouco longe. Queremos ser cuidadosos com Estêvão por conta da natureza da lesão muscular. Não queremos que ela volte a ocorrer em um momento crucial da temporada. Nós veremos se ele estará apto para o jogo contra o PSG.

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Impacto da ausência de Estêvão no Chelsea

Estêvão não entra em campo pelo Chelsea desde o empate em 2 a 2 com o Leeds, pela Premier League, no dia 10 de fevereiro. Nesse período, o brasileiro perdeu seis jogos com a camisa dos Blues, e a equipe de Liam Rosenior vem sofrendo sem o camisa 41.

Nessas seis partidas, o Chelsea venceu apenas o jogo contra o Aston Villa nos noventa minutos, além de ter sofrido três derrotas. Na Copa da Inglaterra, os Blues empataram com o Wrexham, da segunda divisão, no tempo regulamentar em 2 a 2, mas venceram o duelo na prorrogação por 4 a 2.

Contabilizando os resultados nos noventa minutos, o Chelsea possui um aproveitamento de apenas 27,7% desde que Estêvão se lesionou. O número sobe para 38,8% com a contabilização da vitória na prorrogação sobre o Wrexham, embora o rendimento siga bem abaixo do esperado.

Nas 32 vezes em que Estêvão esteve em campo, o Chelsea conquistou 17 vitórias, teve sete empates e oito derrotas, o que representa um aproveitamento de 60,4%. Com sete gols e três assistências na temporada, o atleta ainda é o artilheiro dos Blues na Champions League, onde balançou as redes três vezes ao lado de João Pedro e Enzo Fernández.

Impacto de Estêvão no Chelsea e na Seleção Brasileira (Arte: NotebookLM)

Artilheiro da Era Ancelotti

Presente nas quatro convocações de Ancelotti, Estêvão é o artilheiro da Seleção Brasileira desde que o italiano assumiu o comando. Em sete partidas, o jogador do Chelsea marcou 5 gols e foi determinante nas vitórias sobre Chile, Coreia do Sul e Senegal, além do empate contra a Tunísia.

Com Ancelotti, a Seleção Brasileira marcou 14 gols em oito partidas, e Estêvão tem 35,7% dos gols marcados pela equipe pentacampeã do mundo nesse período. Números expressivos e que expõe a importância do jovem jogador.

Estêvão é considerado peça chave para o presente e futuro da Seleção Brasileira, além de assumir o protagonismo com a Amarelinha aos 18 anos. No entanto, o atleta não tem presença garantida nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo mais importantes, onde que o nível de enfrentamento será maior contra França e Croácia em relação aos rivais anteriores.

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