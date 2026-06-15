Cristiano Ronaldo: como foram os últimos jogos do craque português? CR7 chega ao Mundial após dois amistosos sem gols contra Chile e Nigéria

Cristiano Ronaldo chega à estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 após uma temporada com atenções divididas entre compromissos da seleção e do Al-Nassr. Nos últimos cinco jogos, o atacante foi titular em todos os jogos e marcou dois gols, ambos na vitória por 4 a 1 sobre o Damac FC, pelo Campeonato Saudita.

continua após a publicidade

Nos últimos cinco compromissos, Cristiano somou 20 finalizações, sendo quatro na direção do gol. Os números representam um índice de acerto de 20% nas tentativas e uma média de 10 chutes para marcar um gol. O atacante também converteu uma das seis chances claras que teve no período, com aproveitamento de 17%, segundo dados do Sofascore.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além dos gols, o camisa 7 registrou cinco passes decisivos nos cinco jogos analisados e participou diretamente de um gol a cada 184 minutos em campo. Nos duelos individuais, venceu apenas um dos nove disputados, o equivalente a 11% de aproveitamento.

continua após a publicidade

Pela seleção portuguesa, Cristiano passou em branco nos amistosos contra Chile e Nigéria, que serviram como preparação para a Copa do Mundo. Contra os chilenos, atuou por 45 minutos, enquanto diante dos nigerianos, permaneceu em campo por 64 minutos e finalizou algumas vezes, sem conseguir balançar as redes. Agora, Cristiano busca melhorar os números na estreia de Portugal no Mundial, marcada para quarta-feira (17), contra a República Democrática do Congo, pelo Grupo K.

➡️ Cristiano Ronaldo poderia jogar pela seleção de Cabo Verde; entenda

Cristiano Ronaldo encara a marcação de Rúben Neves em Al-Nassr x Al-Hilal (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Cristiano Ronaldo nos últimos 5 jogos

5 titular 2 gols 184 minutos para participar de gol 20 finalizações (4 no gol) no total 20% pontaria na finalização 17% conversão de chances claras (1/6) 5 passes decisivos no total 10.0 chutes para marcar gol 1 falta sofrida 1/9 duelos ganhos (11%) Nota Sofascore 6.68

Resultados