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Cristiano Ronaldo: como foram os últimos jogos do craque português?

CR7 chega ao Mundial após dois amistosos sem gols contra Chile e Nigéria

PorLance!São Paulo (SP)
15/06/2026 17:02
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Cristiano Ronaldo protege olhos do sol em treino da seleção portuguesa
Cristiano Ronaldo protege olhos do sol em treino da seleção portuguesa (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Cristiano Ronaldo chega à estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 após uma temporada com atenções divididas entre compromissos da seleção e do Al-Nassr. Nos últimos cinco jogos, o atacante foi titular em todos os jogos e marcou dois gols, ambos na vitória por 4 a 1 sobre o Damac FC, pelo Campeonato Saudita.

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    • Nos últimos cinco compromissos, Cristiano somou 20 finalizações, sendo quatro na direção do gol. Os números representam um índice de acerto de 20% nas tentativas e uma média de 10 chutes para marcar um gol. O atacante também converteu uma das seis chances claras que teve no período, com aproveitamento de 17%, segundo dados do Sofascore.

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    Além dos gols, o camisa 7 registrou cinco passes decisivos nos cinco jogos analisados e participou diretamente de um gol a cada 184 minutos em campo. Nos duelos individuais, venceu apenas um dos nove disputados, o equivalente a 11% de aproveitamento.

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    Pela seleção portuguesa, Cristiano passou em branco nos amistosos contra Chile e Nigéria, que serviram como preparação para a Copa do Mundo. Contra os chilenos, atuou por 45 minutos, enquanto diante dos nigerianos, permaneceu em campo por 64 minutos e finalizou algumas vezes, sem conseguir balançar as redes. Agora, Cristiano busca melhorar os números na estreia de Portugal no Mundial, marcada para quarta-feira (17), contra a República Democrática do Congo, pelo Grupo K.

    ➡️ Cristiano Ronaldo poderia jogar pela seleção de Cabo Verde; entenda

    Cristiano Ronaldo encara a marcação de Rúben Neves em Al-Nassr x Al-Hilal
    Cristiano Ronaldo encara a marcação de Rúben Neves em Al-Nassr x Al-Hilal (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

    Cristiano Ronaldo nos últimos 5 jogos

    1. 5 titular
    2. 2 gols
    3. 184 minutos para participar de gol
    4. 20 finalizações (4 no gol) no total
    5. 20% pontaria na finalização
    6. 17% conversão de chances claras (1/6)
    7. 5 passes decisivos no total
    8. 10.0 chutes para marcar gol
    9. 1 falta sofrida
    10. 1/9 duelos ganhos (11%)
    11. Nota Sofascore 6.68

    Resultados

    • 10/06 – Portugal 2 x 1 Nigéria
    • 06/06 – Portugal 2 x 1 Chile
    • 21/05 – Al-Nassr 4 x 1 Damac FC
    • 16/05 – Al-Nassr 0 x 1 Gamba Osaka
    • 12/05 – Al-Nassr 1 x 1 Al-Hilal
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