Cristiano Ronaldo: como foram os últimos jogos do craque português?
CR7 chega ao Mundial após dois amistosos sem gols contra Chile e Nigéria
Cristiano Ronaldo chega à estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 após uma temporada com atenções divididas entre compromissos da seleção e do Al-Nassr. Nos últimos cinco jogos, o atacante foi titular em todos os jogos e marcou dois gols, ambos na vitória por 4 a 1 sobre o Damac FC, pelo Campeonato Saudita.
Nos últimos cinco compromissos, Cristiano somou 20 finalizações, sendo quatro na direção do gol. Os números representam um índice de acerto de 20% nas tentativas e uma média de 10 chutes para marcar um gol. O atacante também converteu uma das seis chances claras que teve no período, com aproveitamento de 17%, segundo dados do Sofascore.
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Além dos gols, o camisa 7 registrou cinco passes decisivos nos cinco jogos analisados e participou diretamente de um gol a cada 184 minutos em campo. Nos duelos individuais, venceu apenas um dos nove disputados, o equivalente a 11% de aproveitamento.
Pela seleção portuguesa, Cristiano passou em branco nos amistosos contra Chile e Nigéria, que serviram como preparação para a Copa do Mundo. Contra os chilenos, atuou por 45 minutos, enquanto diante dos nigerianos, permaneceu em campo por 64 minutos e finalizou algumas vezes, sem conseguir balançar as redes. Agora, Cristiano busca melhorar os números na estreia de Portugal no Mundial, marcada para quarta-feira (17), contra a República Democrática do Congo, pelo Grupo K.
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Cristiano Ronaldo nos últimos 5 jogos
- 5 titular
- 2 gols
- 184 minutos para participar de gol
- 20 finalizações (4 no gol) no total
- 20% pontaria na finalização
- 17% conversão de chances claras (1/6)
- 5 passes decisivos no total
- 10.0 chutes para marcar gol
- 1 falta sofrida
- 1/9 duelos ganhos (11%)
- Nota Sofascore 6.68
Resultados
- 10/06 – Portugal 2 x 1 Nigéria
- 06/06 – Portugal 2 x 1 Chile
- 21/05 – Al-Nassr 4 x 1 Damac FC
- 16/05 – Al-Nassr 0 x 1 Gamba Osaka
- 12/05 – Al-Nassr 1 x 1 Al-Hilal