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Preparação da Inglaterra para Copa do Mundo sofre novo contratempo

Tornado derruba árvores e provoca quedas de energia em Kansas City

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 17:14
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Treinamento da seleção da Inglaterra antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
Treinamento da seleção da Inglaterra antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

As condições climáticas severas afetaram o entorno da base da seleção da Inglaterra em Kansas City, nos EUA, onde a equipe está concentrada para a Copa do Mundo de 2026. Um tornado com ventos de 130 km/h derrubou árvores a três quilômetros do centro de treinamento britânico. De acordo com informações da imprensa local e britânica, a tempestade também registrou queda de raios que cortaram o fornecimento de energia elétrica e provocaram incêndios na região.

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    O incidente ocorreu após a atividade de campo comandada pelo técnico Thomas Tuchel, realizada sob calor de 32°C. No momento em que as sirenes de emergência foram acionadas pelas autoridades norte-americanas, a delegação estava no hotel acompanhando a partida entre Haiti e Escócia. Por orientação de segurança, os atletas foram instruídos a permanecer nos quartos e a utilizar os banheiros das acomodações, considerados os locais mais protegidos contra o impacto do vento.

    Protocolos preventivos e impactos na região

    A delegação inglesa passou por treinamentos e simulações contra tornados antes de viajar para a competição. A equipe está hospedada no hotel Inn at Meadowbrook, no estado do Kansas, região que faz parte do chamado "corredor dos tornados" e apresenta altos índices do fenômeno meteorológico.

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    Os danos causados pela tempestade provocaram o cancelamento de uma partida da Major League Baseball (MLB) entre Kansas City Royals e Houston Astros. Quedas de árvores e falta de luz também foram registradas em diversos pontos do município, inclusive no Aeroporto Internacional de Kansas City. Apesar do temporal, o cronograma do Mundial está mantido na sub-sede, que receberá o confronto entre Argentina e Argélia pelo Grupo J.

    Treinamento da seleção da Inglaterra antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
    Treinamento da seleção da Inglaterra antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

    Preparação conturbada

    Este foi o quarto contratempo da Inglaterra durante a preparação para a Copa do Mundo. Ainda na Flórida, a delegação inglesa sofreu com terremotos e até mesmo um tiroteio perto do centro de treinamento. Dias depois, na ida a Kansas City, materiais da seleção e de jogadores foram roubados. Dois homens já foram acusados formalmente pelo caso.

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