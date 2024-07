Lautaro Martínez decide, Argentina vence Colômbia e conquista a 16ª Copa América

Lionel Messi ergue o troféu pela Argentina da conquista da Copa América 2024 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 01:08 • Miami (EUA)

A Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 e conquistou o 16º título da Copa América, na madrugada de segunda-feira (15), nos Estados Unidos. Lautaro Martínez, artilheiro do torneio, foi o autor do único gol da partida.

Com o resultado, Lionel Messi conquistou seu 4º título com a Albiceleste, embora tenha sido substituído no segundo tempo por conta de uma lesão muscular. Por outro lado, Di María fez sua última partida pela seleção e se despede com mais um troféu.

Por conta do triunfo, a Argentina se classifica para a Finalíssima, que será disputada contra a Espanha, em 2025. A equipe de Lionel Scaloni conquistou o título da primeira edição do torneio disputado com a Itália.

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 1 x 0 Colômbia - Copa América

Final

🗓️ Data e horário: domingo, 14 de julho de 2024, às 21h (hora de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, no Miami (EUA)

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (árbitro); Bruno Pires e Rodrigo Correa (auxiliares); Rodolpho Toski (VAR).

Lautaro Martínez entrou na prorrogação e foi herói da Argentina na Copa América (Juan Mabromata/AFP)

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Di María, Julián Álvarez e Messi.

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Arias, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Rios e James Rodríguez; Arias, Córdoba e Luis Díaz.