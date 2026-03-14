Arsenal aproveita tropeço do City e se aproxima de título da Premier League
Gunners abrem nove pontos de vantagem na liderança
Com a vitória sobre o Everton por 2 a 0 e o tropeço do Manchester City, o Arsenal se aproximou do título da Premier League. Os Gunners abriram nove pontos de vantagem sobre a equipe de Pep Guardiola na reta final do Campeonato Inglês.
No duelo do Emirates Stadium, o Arsenal sofreu diversos sustos do Everton, que colocou bola na trave e obrigou Raya a fazer grandes defesas. Na segunda etapa, os Gunners sofreram, mas acharam um gol com Gyokeres aos 43 minutos, enquanto o jovem de 16 anos Max Dowman fechou a conta nos acréscimos com um belo gol arrancando desde antes do meio de campo.
Com o resultado, o Arsenal chegou aos 70 pontos, tendo conquistado a 21ª vitória na atual edição da Premier League. A equipe de Mikel Arteta também ultrapassou o Manchester City e se tornou o melhor ataque do Campeonato Inglês com 61 gols marcados.
Mais tarde, o Manchester City entrou em campo para visitar o West Ham, e a equipe de Guardiola saiu na frente com um belo gol de Bernardo Silva aos 30 minutos. Mas na sequência, os Hammers chegaram ao empate com um gol de cabeça de Mavropanos após uma cobrança de escanteio na única finalização dos londrinos na partida.
O Manchester City seguiu pressionando, mas não conseguiu chegar ao segundo gol para se manter firme na briga pelo título da Premier League com o Arsenal.
Arsenal abre vantagem na liderança da Premier League
Com um jogo a mais na Premier League, o Arsenal abriu nove pontos de vantagem sobre o Manchester City. Com isso, os Gunners seguem dependendo apenas de si para encerrar um jejum de mais de 20 anos sem título do Campeonato Inglês.
No dia 19 de abril, o Arsenal visita o Manchester City e pode dar mais um passo rumo ao título em caso de uma vitória no Etihad Stadium. Restando sete jogos por fazer, os Gunners precisam de apenas seis triunfos para conquistar a Premier League de forma matemática.
